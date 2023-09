Lite Tosi-Formigli a PiazzaPulita: “Ha rotto le scatole, lei faccia il politico che io faccio il giornalista” Durissimo scontro tra il conduttore di PiazzaPulita e l’ex sindaco di Verona: “Ha rotto un po’ le scatole con questo giochino, lei faccia il politico che io faccio il giornalista”. Si inserisce anche Bandecchi: “Tosi è rimasto della Lega, si tolga la spilla di Forza Italia”.

Nella puntata di PiazzaPulita andata in onda giovedì 21 settembre su La7 è andato in scena uno scontro verbale durissimo tra il conduttore Corrado Formigli e il deputato, già ex sindaco di Verona, Flavio Tosi. Un alterco molto duro mentre si parlava della questione dell'immigrazione. Tutto è partito quando Tosi ha attaccato i toni della trasmissione in merito alla questione dell'immigrazione: "Certo che se fosse per la vostra parte politica, perché la vostra trasmissione è orientata lì, ne arriverebbero tanti di più". Questa frase ha fatto trasalire Formigli: "Non si azzardi più!". In studio c'era anche il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che ha appoggiato Corrado Formigli

La lite tra Corrado Formigli e Flavio Tosi

La lite, disponibile in video sul sito ufficiale di La7, scaturisce dall'osservazione di Flavio Tosi che, pur di non rispondere nel merito, tira in ballo l'orientamento politico della trasmissione di Formigli: "Fosse per voi ne arriverebbero tanti di più", in riferimento agli immigrati. La risposta di Formigli alle accuse di Tosi è stata diretta e tagliente:

Ha rotto un po' le scatole con sto giochino. Lei faccia il politico che io faccio il giornalista e non si azzardi a dire questa cosa, non lo faccia più perché mi ha rotto le scatole questa cosa. Certo che sono di parte, io sono dalla mia parte e lei porti rispetto per questa trasmissione. Con i giornalisti non hanno proprio la capacità di interagire, vogliono i soldatini loro. E allora i soldatini se li cerchi a casa sua, Tosi.

"Lo scontro sul vino"

Lo scontro, che ha sottolineato ancora una volta come questo tema sia assolutamente centrale al momento, si è chiuso con un po' di imbarazzo e gelo in studio ma è proseguito anche quando in un servizio sui vitigni francesi, i lavoratori vengono sottopagati. Flavio Tosi sottolinea: "Avete fatto un servizio sul vino francese, quando potevate fare un servizio sul vino italiano". E in studio: "Se da questo servizio lei sottolinea sul vino e non sulla condizione dei lavoratori…". Il commento di Stefano Bandecchi strappa applausi: "Tosi è rimasto della Lega, si tolga la spilla di Forza Italia".