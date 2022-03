L’Isola dei Famosi parte benissimo, il finale di Vostro Onore cresce negli ascolti tv L’esordio dell’Isola dei Famosi è più che soddisfacente, supera infatti i 20% di share già alla prima puntata. Cresce sul finale anche Vostro Onore che conquista più di tre milioni e mezzo di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo lunedì di primavera porta novità anche in televisione e, infatti, arriva in prima serata su Canale 5 la nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta nuovamente da Ilary Blasi. Pur non essendo il programma più visto della serata in termini numerici, ha sicuramente raggiunto un ottimo riscontro in fatto di share, conquistando già al suo esordio più del 20%. Il pubblico, quindi, non sembra essersi stancato dei reality, dopo sei mesi di Grande Fratello Vip. Sulla Rai, invece, il finale di stagione di Vostro Onore, è cresciuto rispetto alla puntata precedente, confermandosi una fiction che, pur sostenendo il timore del paragone con le versioni israeliana e americana, ha conquistato il pubblico a casa.

Ascolti tv lunedì 21 marzo 2022

Nella serata di ieri, lunedì 21 marzo 2022, su Rai1 il finale di stagione della fiction con Stefano Accorsi, Vostro Onore ha interessato 3.683.000 spettatori con il 17.98%. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.30 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi 16 è stata la scelta di 3.236.000 spettatori registrando il 23.25% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso è stato visto da 1.200.000 spettatori raggiungendo il 5.12% di share nel primo episodio, e 938.000 spettatori con il 5.11%, nel secondo episodio. Su Italia 1 l’ultimo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine ha catturato l'attenzione di 846.000 spettatori con il 4.22% di share. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.271.000 spettatori guadagnando uno share del 5.92% (presentazione di 13 minuti: 1.265.000 – 5.17%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha segnato 972.000 spettatori registrando il 5.93% di share. Su La7 la serie Sherlock ha guadagnato 396.000 spettatori con uno share arrivato all’1.82%, nel primo episodio, e 191.000 spettatori con uno share dell’1.79%; nel secondo episodio.