L’isola dei famosi 2022, nessun eliminato: Clemente lascia la Palapa, le nomination Nella puntata del 6 maggio Clemente Russo ha abbandonato la Palapa, mentre i nominati della puntata del 6 maggio sono Laura Maddaloni e Lory Del Santo. Nessun concorrente è stato eliminato.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 6 maggio 2022 dell‘Isola dei Famosi ad abbandonare la Palapa è Clemente Russo che ha perso al televoto contro Nicolas Vaporidis e Nick dei Cugini di Campagna. Nessuno dei concorrenti, quindi, ha dovuto lasciare per sempre il reality di Canale 5. In nomination ci sono Laura Maddaloni e Lory Del Santo.

Nessun eliminato del 6 maggio 2022, Clemente deve abbandonare la Palapa

Clemente Russo ha perso al televoto settimanale e perciò ha dovuto abbandonare la Playa Palapa per andare su Playa Sgamada dove ad aspettarlo c'erano Licia Nunez ed Estefania. In questa puntata nessuno dei concorrenti ha dovuto lasciare il reality.

Chi sono i concorrenti in nomination

Al televoto a fine puntata ci sono Laura Maddaloni e Lory Del Santo, nominata da Roger che è il leader della settimana. Le nomination si dividono, come in ogni puntata, in segrete e palesi. La più votata del gruppo è Laura, votata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro, da Guendalina e il fratello Edaordo, da Nicolas Vaporidis e da Nick. Tra coloro che hanno avuto più voti c'è anche Nicolas Vaporidis, il cui nome è stato fatto da Marco Cucolo, Blind e Laura, anche Blind però riceve un certo numero di nomination a partire da Lory a cui si aggiungono Mercedez Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli che essendo le ultime arrivate hanno dovuto fare le nomination palesi.

Cosa è successo nella puntata del 6 maggio de L'isola dei famosi 2022

La puntata di venerdì 6 maggio ha visto arrivare ben tre nuove naufraghe, si tratta di Marialaura De Vitis reduce dall'esperienza de La Pupa e il Secchione, poi Mercedes Henger che aveva già partecipato al reality nel 2016 e infine Fabrizia Santarelli. Il loro arrivo ha messo in crisi Carmen Di Pietro che teme per l'incolumità di suo figlio Alessandro e ha promesso di diventare una sentinella pur di evitare che tra loro possa stringersi un'amicizia. Intanto dall'altra parte dell'Isola c'è un confronto tra Roger, Beatriz ed Estefania e in tema d'amore, poi, arriva anche una sorpresa bellissima per Guendalina Tavassi che riabbraccia il suo fidanzato Federico Perna, per il quale si è dovuta sottoporre ad una prova terribile: un taglio di capelli da parte del fratello Edoardo.