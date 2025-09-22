Linguini si esibisce ad Affari Tuoi cantando per la sua Marta: “Ho scritto una presentazione come i veri artisti”

La puntata di Affari Tuoi di domenica 21 settembre mostra anche un risvolto romantico, nonché artistico piuttosto esilarante. Il concorrente della serata è Alessandro Labriola, detto Linguini, fan sfegatato dei Camaleonti, di cui una volta canta una notissima canzone che dedica accoratamente alla sua Marta, accompagnato ovviamente da altri pacchisti.

La presentazione Solenne di Linguini prima della canzone

L'esibizione si consuma in un momento preciso, reclamata da Stefano De Martino che ritiene sia giunto il momento di risollevare una partita piuttosto altalenante. È arrivato il momento della tua esibizione, dice il conduttore a Linguini che non aspettava altro che questo momento. Il brano in questione, dedicato alla sua dolce metà che nel frattempo si è accomodata sulla scaletta di Gennarino, è Perché ti amo, ovviamente dei Camaleonti.

Prima di dare il via alla performance, però, Alessandro ha una richiesta ben precisa. Avvicinandosi al padrone di casa, quindi, sfila dalla tasca un biglietto di carta piegato e dice: "Scusami se mi permetto, per l’occasione mi sono scritto la presentazione, perché tutti gli artisti vanno presentati". Compiaciuto e divertito, De Martino prende il foglio, lo mostra anche alla telecamera e dopo essersi schiarito la voce, declama: "Buona sera a tutti dal teatro delle vittorie in Roma, Alessandro Labriola si esibirà solamente per voi, (e per fortuna) in Perché ti amo, dedicata alla suo fiore di malva". Linguini prende parola e conclude il momento con una dedica alla sua compagna: "Ti amo tanto", per poi dilettarsi nella canzone. La puntata, non può che procedere nel migliore dei modi dopo l'esibizione che, ovviamente, manda il pubblico in visibilio, con tanto di standing ovation.