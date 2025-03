video suggerito

Liane dopo l'eliminazione di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: "Volevo parlargli, ma non mi è stato concesso" Pur essendo partita tra le favorite di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Liane Arias è stata eliminata dal tronista in una delle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Le parole dell'ex corteggiatrice: "Credo di non essere stata capita fino in fondo, ma non sono arrabbiata con lui".

A cura di Sara Leombruno

Pur essendo partita tra le favorite del trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Liane Arias è stata eliminata nel corso di una delle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi. Il tronista romano l'ha vista "troppo bloccata", motivo per il quale ha scelto di non proseguire la conoscenza con lei. In un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, l'ex corteggiatrice ha tirato le somme sul suo breve percorso in trasmissione: "Credo di non essere stata capita, ho chiesto più volte di avere un confronto con lui ma non mi è stato concesso".

Le parole di Liane Arias dopo l'eliminazione

Dopo esser stata eliminata da Gianmarco Steri, l'ex corteggiatriceha parlato della sua uscita dal programma: “Ci tengo a spendere due parole su me stessa, perché durante il mio percorso a Uomini e Donne credo di non essere stata capita fino in fondo”, ha esordito. Per poi aggiungere: "Io non sono arrabbiata se ha deciso di intraprendere un percorso con altre persone, la vita è fatta di scelte e va bene così, credo nel destino. Solo il tempo ci dirà se veramente era la strada giusta per lui".

La ragazza sostiene di aver chiesto più volte un confronto con lui alla produzione, ma "non mi è stato concesso". "Sono stata criticata per la mia età ma, sinceramente, non gli ho dato peso, so che ragazza sono e chi mi conosce sa. So quanto posso dare a chi ho accanto. Sicuramente, ci sono sempre aspetti da migliorare, come per esempio il mio essere orgogliosa qualche volta; l’importante è esserne consapevoli. Infine, auguro a Gianmarco di trovare la serenità con la persona giusta”, le parole.

Il percorso con Gianmarco a Uomini e Donne

Liane Arias era stata una delle prime ragazze ad aver colpito Gianmarco Steri, dopo la conclusione del suo percorso con Martina De Ioannon, a termine del quale non era stato scelto. La ragazza, romana d'origini francesi, si era mostrata piuttosto timida fin dalle prime esterne e lo stesso tronista glielo aveva fatto notare più volte, arrivando a mettere in dubbio il suo reale interesse nei suoi confronti. Dopo l'ennesimo avvertimento e dopo il bacio con Francesca Polizzi, poi, ha deciso di eliminarla definitivamente.