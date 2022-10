L’eredità torna su Rai1 lunedì 31 ottobre, Flavio Insinna: “Ho l’ansia, non do niente per scontato”

Flavio Insinna tornerà presto al timone de L'eredità. Il conduttore, infatti, riprenderà la guida del game show di Rai1 a partire da lunedì 31 ottobre. Prima di dare il via alla ventunesima edizione del programma, Insinna si è raccontato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ha svelato che ci saranno due nuovi giochi. Inoltre, sta facendo i conti con l'ansia tipica del debutto:

Ci saranno due nuovi giochi: "Chi, come, cosa" e "La stoccata". In questi giorni con gli autori ci stiamo giocando tra di noi. È un po' come la "prima della prima" a teatro. C'è quella sana adrenalina, l'ansia del debutto perché anche se il programma viene da anni di successi nessuno di noi dà niente per scontato. Per fortuna, però, ancora non andiamo in onda e già arrivano mail e lettere dei telespettatori.