Le ragazze di Non è la Rai travolgono il Grande Fratello, Ilaria Galassi cerca il bagno e Signorini: "Calmatevi" Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere hanno dato inizio alla nuova edizione del Grande Fratello. Sono state le prime concorrenti a varcare la porta rossa travolgendo Alfonso Signorini e il pubblico con la loro energia.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 16 settembre, la prima puntata del Grande Fratello. La nuova edizione condotta da Alfonso Signorini con le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Le prime concorrenti ad entrare nella casa sono state le scoppiettanti ex ragazze di Non è la Rai: Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Costituiranno un solo concorrente.

L'energia delle ex ragazze di Non è la Rai travolge Alfonso Signorini

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere hanno inaugurato la nuova edizione del Grande Fratello. Super energiche come un tempo, hanno travolto gli spettatori presenti nei pressi della porta rossa sulle note di Please don't go. Alfonso Signorini ha commentato: "Non vi chiedo se siete cariche, siete glicerina allo stato puro". Poi ha permesso loro di entrare nella casa. Ilaria Galassi ha cercato subito il bagno: "Ho saputo che ce n'è uno e senza chiave. Dov'è il bagno? Devo fare la pipì". Estasiate, poi, si sono guardate attorno: "Dateci un pizzicotto, è un sogno". E la loro mente è tornata a Gianni Boncompagni: "Lui avrebbe detto ‘Casa pazzesca'". Alfonso Signorini ha provato a placarle: "Calmatevi un attimo".

Le loro vite dopo Non è la Rai

Nella clip di presentazione hanno ironizzato: "Noi eravamo le più simpatiche e le più brave di Non è la Rai". Poi, hanno raccontato cosa hanno fatto dopo lo straordinario successo del programma di Boncompagni. Petrarolo ha dichiarato: "Mi sono messa a fare l'assicuratrice e guadagnavo un sacco di soldi". Ilaria Galassi, come aveva confidato a Fanpage.it, ha spiegato: "Ho fatto tante cose, l'estetista, la parrucchiera. A un certo punto ho deciso di fare la badante a una bellissima donna, Ausilia". Eleonora Cecere ha fatto la vigilante e si dedica alla sua famiglia. Cesara Buonamici, dallo studio, ha ricordato che una delle prime a intervistarla fu Ambra Angiolini a Non è la Rai: "Ricordo che tutta la strada era piena di ragazzi che urlavano il loro nome".