video suggerito

Le prime parole di Jessica Morlacchi dopo l’uscita dal GF: “Ho voluto essere me stessa, con pregi e difetti” Jessica Morlacchi ha rotto il silenzio dopo l’uscita dal Grande Fratello, avvenuta nella puntata dell’8 gennaio in seguito alla decisione di non accettare un provvedimento. “Ho sempre voluto essere me stessa e voi siete riusciti a cogliere ogni sfumatura di me”, ha scritto in un lungo post su Instagram ringraziando tutti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jessica Morlacchi è tornato sui social dopo la sua uscita dal Grande Fratello. L'ex cantante dei Gazosa ha deciso di lasciare la Casa nella puntata dell'8 gennaio perché non d'accordo con un provvedimento preso dal reality nei suoi confronti. Nella serata del 13 gennaio è poi rientrata per avere un confronto con Helena Prestes e con Luca Calvani, rivelando cosa è successo tra loro sotto le coperte.

Le parole di Jessica dopo l'uscita dal GF

"In questa magica avventura al Grande Fratello ho semplicemente voluto essere ME STESSA e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti", ha spiegato Jessica Morlacchi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Poi ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il suo percorso, dall'inizio alla fine: "Il mio grazie più grande va a tutti voi che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto, non do nulla per scontato". Un grazie anche al conduttore Alfonso Signorini, alle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici "per i consigli e le critiche preziose". Una menzione anche a Rebecca Staffelli, ha proseguito Morlacchi, "per i sorrisi che mi regalava con le sue clip virali".

Il confronto con Luca Calvani e Helena Prestes

Rientrata temporaneamente nella casa, nella puntata del 13 gennaio, Jessica Morlacchi ha avuto modo di confrontarsi con Helena Prestes dopo la violenta lite che le ha viste coinvolte, in cui la modella le ha lanciato un bollitore pieno di acqua addosso. "Vedere questo video adesso, come tutte le volte che l’ho visto a casa mi ha fatto molto male, perché questa non è la Jessica che è entrata a settembre. Mi dispiace molto ad essere caduta in una sorta di trappola, non ce l’ho fatta a resistere alle tue provocazioni", ha spiegato la cantante dopo che Signorini ha mostrato di nuovo al pubblico il video della loro discussione. Prestes le ha chiesto scusa: "Ti chiedo scusa, non ho avuto l'opportunità di dirlo. Ero incazzata con te, quindi ho fatto così, non volevo farti un dispetto".

Poco dopo Morlacchi ha avuto un faccia a faccia anche con Calvani per parlare del loro rapporto. L'ex concorrente ha fatto riferimento a quanto accaduto a letto sotto le coperte, convinta che lui abbia lasciato intendere di essere interessato, nonostante fuori dalla Casa abbia un compagno ad aspettarlo: "Sapevi che ero infatuata di te, te l'avevo detto. Sotto le lenzuola mi abbracciavi mentre dormivo, mi venivi sopra. Ti sei strusciato addosso a me, poi ho visto che sei caduto anche in basso. Stai giocando da quando sei entrato".