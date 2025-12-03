Le lacrime di Maria De Filippi a Belve: “Vorrei riportare in vita Maurizio Costanzo per chiedergli se ha sofferto”

Nel corso dell’ultima puntata di Belve, Maria De Filippi ha concesso all’amica Francesca Fagnani di rivolgerle qualche domanda. E, a sorpresa, si è sciolta in lacrime ricordando la scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

Inaspettate e commoventi le lacrime di Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata di Belve. Protagonista settimana dopo settimana delle interviste condotte da Francesca Fagnani in prima serata su Rai2, per la prima volta Maria ha accettato che fosse la giornalista a rivolgerle qualche domanda. Poche, le più classiche. Alla prima, la canonica “Che belva si sente?”, la conduttrice ha risposto come nessuno aveva ancora mai fatto fino a oggi, dimostrando perfetta consapevolezza dell’autorevolezza che riveste. “Mi sento Maria De Filippi”, ha detto, incarnando pienamente quelle caratteristiche che hanno ispirato Fagnani a creare il format divenuto il suo marchio di fabbrica.

Le lacrime e il ricordo del marito Maurizio Costanzo

Fagnani ha posto a Maria anche un’altra delle sue domande tradizionali, quella in cui chiede all’intervistato chi, potendo, riporterebbe in vita. Sono tre le persone che De Filippi desidererebbe rivedere, nomi elencati senza riuscire a trattenere la commozione: “Riporterei in vita mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Riporterei in vita mia madre perché, ripensando ad alcune cose che ha fatto delle quali mi sono lamentata, adesso col senno di poi vorrei dirle che la capisco. E poi vorrei riportare in vita Maurizio, e qui faccio ancora più fatica che con le altre due persone sommate. Penso di avere sempre fatto in modo che lui non soffrisse, che non provasse dolore fisico. Ma non so se nell’ultimo periodo ha sofferto, vorrei chiedergli questo”.

La “belvata” sul furto dell’argenteria

Maria ha risposto anche alla domanda sulla “belvata” di cui si pente o che rivendica, ricordando il noto furto dell’argenteria nella casa dei suoi genitori, quando – giovanissima – si ritrovò costretta a pagare una serie di multe accumulate. Di quel furto, i genitori si accorsero, ma incolparono il fratello e, per lungo tempo, De Filippi rimase in silenzio senza confessare il misfatto. Solo dopo, per scagionarlo, decise di raccontare tutto e fu obbligata dai genitori a recarsi nella gioielleria in cui aveva rivenduto gli oggetti in argento per poi riacquistarli.