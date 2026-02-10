Le Atp Finals potrebbero cambiare rete: “Mediaset in trattativa, la Rai rischia di perdere i diritti in chiaro”

Programmi tv
Secondo le ultime indiscrezioni, le Atp Finals potrebbero cambiare rete: Mediaset sarebbe in trattativa per acquisire i diritti del torneo di tennis (che ha visto Sinner trionfare per due anni consecutivi), fino a questa edizione di proprietà della Rai.
A cura di Elisabetta Murina
Le Atp Finals potrebbero cambiare rete. Il torneo che vede sfidarsi gli otto tennisti più forti del mondo, primi fra tutti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, potrebbe essere trasmesso in chiaro su Mediaset e non più in Rai, come è stato fino all'ultima edizione. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, l'azienda di Cologno Monzese starebbe cercando di acquisire i diritti della manifestazione.

Il torneo, che chiude la stagione tennistica, si tiene a Torino dal 2021 e l'associazione Atp ha annunciato che rimarrà in Italia fino al 2030. La copertura televisiva dell'evento era stata assegnata inizialmente alla Rai, che ne aveva prolungato i diritti fino al 2025, ma per il 2026 la situazione potrebbe cambiare. Pare infatti che le trattative da parte di Mediaset siano ormai sempre più vicine a essere finalizzate con un contratto di licenza pluriennale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante le ATP Finals 2025
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz durante le ATP Finals 2025

Indipendentemente da chi lo proporrà, si tratta di un evento che da un punto di vista economico ha un grande valore: secondo il Boston Consulting Group, infatti, l'edizione del 2025 ha generato un impatto di 591milioni di euro e 230mila spettatori paganti,  a Torino, un numero in continua crescita di anno in anno. E anche il lato puramente televisivo ha generato numeri decisamente interessanti, anche grazie alla vittoria di Sinner contro Alcaraz per il secondo anno consecutivo: gli ascolti tv del 12 novembre hanno riportato il dato di 2.934.000 spettatori pari al 13.9% di share. L'ultima partita, quella finale, era stata la più vista di sempre con 7milioni di telespettatori, di poco al di sotto di Italia-Norvegia della nazionale di Calcio, trasmessa su Rai1.

