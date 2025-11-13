Ascolti TV 12 novembre: chi ha vinto tra Montalbano, La notte nel cuore e le ATP Finals con Jannik Sinner

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 12 novembre. In prima serata la sfida tra Il commissario Montalbano, serie tv di Rai1 con Luca Zingaretti e La notte nel cuore, soap turca in onda su Canale5. Su Rai2, spazio al tennis con le Nitto ATP Finals 2025 e il match tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Rai3 ha lasciato spazio a Chi l'ha visto. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 12 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Il commissario Montalbano, La notte nel cuore e le Nitto ATP Finals 2025. Nella prima serata di mercoledì 12 novembre, Rai1 ha trasmesso Il Commissario Montalbano. La serie tv con Luca Zingaretti ha interessato 2.642.000 spettatori pari al 15.6% di share. La replica ha vinto contro Canale5. La soap turca La notte nel cuore si è fermata a 2.355.000 spettatori con il 14.4% di share (qui le anticipazioni della prossima puntata in onda domenica 16 novembre). Rai2 ha lasciato spazio al tennis con le ATP Finals. Sinner ha battuto Zverev. Ottimi ascolti per l'evento sportivo. Rai2, infatti, ha raccolto 2.934.000 spettatori pari al 13.9% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, Rai1 ha proposto il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino. La concorrente che ha tentato la fortuna è stata Angela dalla Valle d'Aosta. Il programma ha registrato 4.221.000 spettatori con il 19.6% di share. Vince ancora Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha appassionato 5.144.000 spettatori pari al 23.9% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma con Federica Sciarelli è stato seguito da 1.459.000 spettatori con il 9.3% di share. Rete4 ha proposto l'approfondimento di Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate ha interessato 416.000 spettatori con il 3.3% di share. Italia1 ha trasmesso Edge of tomorrow – Senza domani, il film ha raccolto 819.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Tv8 in onda 4 ristoranti di Alessandro Borghese, che ha registrato 366.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove, la Corrida di Amadeus è stata seguita da 652.000 spettatori con il 6.1% di share.