Le ATP Finals di Torino tornano su Sky Sport, dal 13 al 20 novembre tutti i match e gli speciali Il 2022 di Sky si chiude con una full immersion di tennis, dalle Finals di Torino alla Coppa Davis, con l’Italia impegnata a Malaga contro gli Stati Uniti. Tanti gli speciali, da un’intervista a Sinner a un approfondimento di Giorgio Porrà su Roger Federer.

A cura di Andrea Parrella

Si chiude nel segno del tennis il 2022 di Sky Sport. Per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino saranno in esclusiva sull'emittente satellitare, con tutti gli incontri di singolare e doppio in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. I migliori tennisti al mondo si sfideranno dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP, un totale di oltre 100 ore dedicate dal 13 al 20 novembre: Rafael Nadal (Spagna), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Norvegia), Daniil Medvedev (Russia), Felix Auger-Aliassime (Canada), Andrey Rublev (Russia), Novak Djokovic (Serbia) e Taylor Fritz (Stati Uniti). Questi gli otto che si contenderanno il titolo, con la possibilità per alcuni di loro di arrivare a chiudere la stagione da primo al mondo, vista l'assenza dell'attuale numero uno Carlos Alcaraz. Le riserve sono Holger Rune (Danimarca) e Hubert Hurkacz (Polonia).

Tutti i partecipanti alle ATP Finals

La squadra di Sky Sport per le ATP Finals

Le voci delle ATP Finals saranno, come sempre, quelle di Elena Pero e Paolo Bertolucci per i match di punta, insieme a Luca Boschetto e alle voci tecniche di Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Da studio, invece, spazio agli approfondimenti condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, mentre l'inviato speciale Stefano Meloccaro sarà protagonista con Paolo Lorenzi anche della rubrica The Insider, il dietro le quinte del torneo torinese, in onda ogni sera al termine della giornata di gioco.

Dalla Coppa Davis agli speciali di Sky Sport

Per Sky Sport saranno sei settimane di full immersion nel tennis, anche in considerazione del vuoto anomalo dovuto ai Mondiali in Qatar, che imporranno uno stop al calcio nazionale e europeo. L'assenza degli italiani alle ATP Finals saranno solo anteprima per quello che accadrà dal 22 al 27 novembre, con la squadra italiana di Coppa Davis in trasferta a Malaga per affrontare gli Stati Uniti. Anche questo appuntamento sarà trasmesso interamente da Sky. Il capitano Filippo Volandri sarà d'altronde ospite di Sky Sport per il racconto delle Finals insieme a Ivan Ljubicic, che sarà anche ospite di Giorgio Porrà nello speciale L'uomo della domenica dedicato interamente a Roger Federer, che solo poche settimane fa diceva per sempre addio al tennis. Inoltre, tra i contenuti speciali disponibili nella settimana di Finals, anche un'intervista esclusiva a Jannik Sinner del direttore Federico Ferri. Infine, ogni giorno alle 13 su Sky Sport 24, Dalila Setti condurrà Il Tennis è servito, l’edizione speciale del tg sportivo live da Torino.