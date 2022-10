Uomini e Donne fa ponte di Ognissanti, cosa andrà in onda il 31 ottobre e 1 novembre Le puntate di Uomini e Donne oggi, lunedì 31 ottobre, domani, martedì 1 novembre, non andranno in onda: il dating show si ferma per il ponte Ognissanti. Ecco cosa è in programma su Canale 5.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oltre al 1 novembre, Uomini e Donne ha deciso di fermarsi anche nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre, il giorno in cui si festeggia Halloween. Il dating show condotto da Maria de Filippi ha optato per uno stop di due giorni, in occasione del ponte Ognissanti.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne

Uomini e Donne si ferma per due giorni e torna in onda su Canale 5, a partire dalle 14.45, mercoledì 2 novembre 2022. Oggi, lunedì 31 ottobre, e domani, 1 novembre, al posto del dating show andranno in onda due film. Questo pomeriggio alle 14 su Canale 5 è in programma Inga Lindstrom – Estate a Sommerby, per domani invece Rosamunde Pilcher : Tutto può cambiare.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne

Nell'ultima puntata andata in onda, lo scorso venerdì 28 ottobre, avevamo visto Riccardo Guarnieri alle strette, dopo essere uscito di nuovo con Roberta Di Padua, e il ritorno di un ex corteggiatore, Alessio Campoli. Mentre per Federica Aversano il percorso stava prendendo una direzione sbagliata: Armando Incarnato nel farle notare alcuni atteggiamenti strani, la fece scoppiare in lacrime. Nelle prossime puntate qualcosa potrebbe risolversi.

Leggi anche Uomini e Donne, Pinuccia pronta a denunciare Tina Cipollari dopo una lite violenta in studio

L'ultima puntata registrata in studio ha visto nuovi colpi di scena nel triangolo Ida, Roberta, Riccardo. Lo scorso 25 ottobre il Cavaliere Guarnieri avrebbe deciso di abbandonare lo studio, deluso dal comportamento di Ida che non lo avrebbe difeso con Alessandro. Anche il Trono Classico avrebbe visto alcuni colpi di scena: la tronista Lavinia sarebbe sempre più interessata ad Alessio Campoli che sarebbe andato a riprendersi. Federica sta conoscendo un corteggiatore di nome Stefano, Federico N. invece, nonostante la presenza di altre ragazze, avrebbe gli occhi puntati su Carola. Le anticipazioni fornite dal sito Vicolo delle news.