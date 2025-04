video suggerito

Laura Maddaloni in lacrime dopo la puntata di The Couple: “Sono in crisi, non dovevo venire qui” Laura Maddaloni dopo la puntata di The Couple ieri sera si è sfogata in lacrime con Giorgia Villa, scrive Biccy che riporta le sue parole. La judoka ha lamentato la mancanza delle figlie: “Sono in crisi. Sono tanti giorni che non le vedo, non ce le faccio più, è troppo tosta”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Dopo la puntata di The Couple di ieri sera, lunedì 28 aprile 2025, Laura Maddaloni è apparsa silenziosa prima di scoppiare a piangere. Raggiunta in camera da Giorgia Villa, si è sfogata in lacrime lamentandosi contro gli autori che, stando al suo sfogo, non le hanno organizzato ancora una sorpresa. La judoka ha ammesso di essere in crisi per la mancanza delle figlie.

Lo sfogo di Laura Maddaloni

Laura Maddaloni dopo la puntata di The Couple andata in onda in diretta ieri, lunedì 28 aprile, è scoppiata in lacrime ammettendo di essere in crisi per la mancanza delle figlie. "Io stanotte non dormo, lo vedi come sono agitata? Noi siamo state trasparenti oggi. Non un video, non una lettera? Nessuna sorpresa? Non capisco" ha dichiarato la concorrente piangendo. "Tu mi dici che più andiamo avanti e più il tempo passa in fretta, ma io sono in crisi. Sono tanti giorni che non le vedo. Io non ce le faccio più, è troppo tosta" ha continuato la judoka che non riesce a sopportare la lontananza dalle figlie. "Per quanto voglio essere forte io non ce la faccio più. Forse non ero pronta, è un momento di debolezza in realtà e non dovevo. Non mi va nemmeno di chiudermi a parlare in confessionale, non voglio parlare proprio con nessuno", ha continuato. Laura Maddaloni ha accusato gli autori di non aver pensato a lei per una sorpresa: "Andrea e Antonino hanno ricevuto le sorprese, mo pure le altre. Ma che cavolo, un video un messaggio, un qualcosa, perché io no? C’è qualcosa che non va. È impossibile altrimenti. Mi mancano e non riesco più. Hanno ricevuto tutti qualcosa e io no", le parole riportate da Biccy.

Le lacrime una settimana fa: "Mi mancano, è difficile"

Non è la prima volta che Laura Maddaloni sottolinea la mancanza delle figlie, nate dall'unione con il marito Clemente Russo. Diversi giorni fa, in lacrime nel letto, raccontò di sentirsi giù: "Mi mancano molto ed è difficile, la sera poi lo sento di più. Magari il giorno non lo do a vedere, però ci penso sempre credimi. Cerco di fare tutto senza abbattermi, però non è semplice".