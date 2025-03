video suggerito

L'accusa di Stefania Orlando: "Shaila ha lasciato Lorenzo perché la coppia non l'ha portata in finale, prova con il vittimismo" Stefania Orlando non ha dubbi. La decisione di Shaila Gatta di allontanarsi da Lorenzo Spolverato sarebbe frutto di una precisa strategia per ottenere un posto in finale al Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

Ci risiamo. Nella casa del Grande Fratello è andata in scena l'ennesima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il concorrente ha accusato la ex di essere immatura e l'ha provocata buttando nella pattumiera i loro ricordi: "Tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone, così almeno te lo ricordi". La ballerina ha preso le distanze da Spolverato, assicurandogli di vivere benissimo anche senza di lui. Ma Stefania Orlando scorge una strategia anche in questo.

Stefania Orlando commenta l'ennesima rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Stefania Orlando è stata eliminata dal Grande Fratello. Anche fuori dalla casa, però, sembra stia seguendo le dinamiche dei concorrenti e suoi ex compagni di avventura. Dinamiche che risultano sempre più ripetitive. È di poche ore fa l'ultima sfuriata tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La ballerina si è allontanata dal gieffino assicurando di avere chiuso con lui, ma Stefania Orlando ritiene che questa decisione sia frutto di una precisa strategia. Su X, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, ha dichiarato:

Finalmente Shaila prende le distanze da Lorenzo ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale. Ora le conviene giocare la carta del vittimismo sperando che il pubblico la premi. Dov’è finito l’amore che tanto difendeva?

Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato, l'ipotesi della strategia

Shaila Gatta non ha mai nascosto di essere delusa per non risultare ancora tra i finalisti del Grande Fratello. Nei giorni scorsi aveva confidato alle amiche Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: "C'è una parte di me che è delusa, una parte di me che sta rosicando e una parte di me che ce l'ha con Lorenzo". E aveva aggiunto: "Mi pesa la coppia, è per me un'arma a doppio taglio. Ce l'ho con me, perché non mi sono data la possibilità di fare rumore anch'io, di accudire me stessa anziché le pesantezze di qualcun altro". Da qui potrebbe essere scaturita la riflessione di Stefania.