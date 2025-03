video suggerito

Lorenzo Spolverato butta i ricordi legati a Shaila Gatta al GF, lei: "È solo qui dentro. Per me è finita" Dopo aver battibeccatoa al GF, Lorenzo Spolverato ha rotto e buttato alcuni ricordi legati alla storia con Shaila Gatta, in particolare un quadro che lei gli realizzò tempo fa. Dopo il gesto, l'ex velina si è confidata con le sue amiche in casa: "Per me è finita, neanche fuori ha speranze".

A cura di Gaia Martino

Nella notte gli Shailenzo hanno discusso e sembra che abbiano messo un punto definitivo alla loro storia. Nella casa del Grande Fratello Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno battibeccato prima che il modello rompesse e gettasse il quadro che la "ex" fidanzata le realizzò tempo fa. Con le amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, l'ex velina si è poi sfogata: "Per me è finita, neanche fuori ha speranze".

Lo scontro tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella notte hanno litigato dopo che il modello, per provocare la sua "ex", le ha augurato un "in bocca al lupo per tutto". Le sue parole hanno fatto storcere il naso all'ex velina che si è rivolta così a lui: "Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ok, allora ciao. Fai finta che non esisto, senza di te vivo lo stesso. Non ti sto guardando, anzi se posso ti evito". "Ok, ciao. Impariamo da te, sei una ragazzina di due anni" ha continuato Lorenzo prima di andare in camera e rompere "i ricordi" della loro storia.

Il modello ha infatti preso un quadro che Shaila Gatta realizzò per lui tempo fa: lo ha rotto e buttato in una busta dell'immondizia. "Tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone, così almeno te lo ricordi" le ha poi detto.

Lo sfogo di Shaila Gatta: "Mi sono annoiata. C'è o non c'è, va bene uguale"

Dopo l'accaduto, Shaila Gatta si è confrontata con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. L'ex velina ha spiegato alle sue amiche di aver messo definitivamente un punto alla storia con Lorenzo Spolverato dopo il suo comportamento definito "infantile". "Non so se si rende conto di cosa fa e di come si comporta. Non mi piace il fatto che sia così sicuro e convinto che io stia "sotto". Non ho bisogno di stare con lui, non mi manca più tantissimo. Inizio a dire "se c'è lui, insomma". Quando una donna si annoia, è finita. È troppo infantile, non se ne rende conto, non mi piace. Se c'è o non c'è, va bene uguale. Gli voglio bene, ma basta. Sto bene da sola. Mi merito il meglio, il trattamento migliore, e questo non lo è", le parole. Poi ha continuato accusando Spolverato di averla usata solo perché solo. "Forse Shaila gli conviene, perché è solo. Sa stare da solo, ma si annoia. Allora va sul vittimismo dicendo che io le ho le amiche, lui no. In bagno mi ha detto "non parliamo più se non di lavoro". Per me è finita, neanche fuori ha speranze. Troverà un'altra che lo asseconda. Ora voglio stare solo io, voglio godermi me stessa", ha concluso.