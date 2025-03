Grande Fratello, Shaila Gatta non accetta di non essere in finale: “Rosico e ce l’ho con Lorenzo Spolverato, mi pesa la coppia”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello, Shaila Gatta è profondamente delusa dal fatto che il pubblico abbia scelto Zeudi Di Palma come terza finalista anziché dare questa opportunità a lei. La ballerina si è sfogata, spiegando di avere capito che la relazione con Lorenzo Spolverato si è trasformata in un'arma a doppio taglio. Concentrandosi troppo su di lui, ha messo in ombra se stessa.

Grande Fratello, la delusione di Shaila Gatta

Shaila Gatta si è sfogata con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. La concorrente del Grande Fratello ha spiegato che il giorno dopo la diretta si è svegliata provando a pensare positivo ma ha capito che non era obbligata a sentirsi felice: "C'è una parte di me che è delusa, una parte di me che sta rosicando e una parte di me che ce l'ha con Lorenzo". E ha continuato:

Anzi ce l'ho con la mia persona. Essendo lui una persona rumorosa, capricciosa, nella coppia lui si è concesso tutto perché un essere umano che si vuole bene fa così. Io non mi sono voluta bene, non mi sono concessa il mio momento, il mio spazio, la mia sofferenza. Il suo malumore ha prevalso e il mio umore è stato condizionato e sovrastato da qualcosa che faceva più rumore di me. Mi pesa la coppia, è per me un'arma a doppio taglio. Ce l'ho con me, perché non mi sono data la possibilità di fare rumore anch'io, di accudire me stessa anziché le pesantezze di qualcun altro.

Il confronto con Lorenzo Spolverato

Shaila Gatta, poi, ha deciso di avere un confronto con Lorenzo Spolverato. Ha spiegato anche a lui di sentire di avere sprecato un'occasione nella casa, perché anziché mettersi in ascolto di se stessa, si è concentrata solo su di lui:

Il prezzo del mio amore mi ha portata a sentirmi la tua fidanzata. Non è colpa tua, sono io che non ho gestito delle situazioni. Per quanto io sia una personalità brillante, ho lasciato che le persone conoscessero più il mio lato amoroso e non la mia persona. Mi sono prestata più a comprendere te.

Lorenzo Spolverato le ha assicurato di essere il suo primo fan ed è convinto che la ballerina meriti la finale: “Sono felice per Zeudi. Ma avresti meritato tu quel posto lì”. Shaila si è sciolta in lacrime: “Sto imparando adesso a capire chi sono e merito tante cose belle”.