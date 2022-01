La verità di Federico Lauri a Verissimo: il parrucchiere dei vip finisce in lacrime “Ho sempre voluto essere protagonista”, ha spiegato a Silvia Toffanin, “volevo essere un grande parrucchiere e poi volevo essere qualcosa di più. Posso dire che ci sono riuscito”

Federico Lauri è ospite per la prima volta di Verissimo e, come prevedibile, è finita con le lacrime del parrucchiere dei vip che si è raccontato dal principio fino al passato più recente. "Ho sempre voluto essere protagonista", ha spiegato a Silvia Toffanin, "volevo essere un grande parrucchiere e poi volevo essere qualcosa di più. Posso dire che ci sono riuscito". Federico Lauri ha parlato anche della sua compagna, Letizia, che ha rischiato di morire e che lui ha salvato: aveva avuto una emorragia interna e nessuno se ne era reso conto: "Mi sento male solo a parlarne, le avevano dato mezz'ora di vita".

Il rapporto con suo padre

Federico Lauri non ha nascosto di aver avuto un rapporto conflittuale con suo padre, che gli ha letto una lettera in un video registrato. In questo video ci sono le sue scuse se non sempre lo ha capito come genitore, ma Federico Lauri ha precisato che suo padre non ha niente di cui scusarsi: "Non esiste che mio padre mi chieda scusa perché mio padre e mia madre sono le persone a cui tengo di più. Lui è un tipo molto ‘normale', non è glamour, non è fashion. Per lui, la cosa più particolare magari è una camicia celeste. Lui non mi deve chiedere scusa, mi ha insegnato le cose importanti della vita, il rispetto per le persone". Dopo queste parole, Federico Lauri si è commosso e non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le critiche e le voci sull'omosessualità

Non è certo mancato un passaggio sulle critiche e sulle insinuazioni pesanti sul suo conto, come quelle di una presunta omosessualità. Voci che sono state caldeggiate anche durante la sua ultima partecipazione a "Ballando con le stelle": "Io ho una compagna, una figlia, e delle critiche non me ne frega nulla. A volte sono stato giudicato in maniera pesante, vedi la cattiveria delle persone", ha dichiarato Federico Lauri.