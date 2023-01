La Supercoppa Italiana conquista gli ascolti tv La Supercoppa Italiana su Canale 5, con la partita Milan-Inter, conquista gli ascolti tv con più di sei milioni di telespettatori. La Porta Rossa, su Rai2, resta più o meno stabile.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di mercoledì 18 gennaio 2023 è stata monopolizzata dalla partita di Supercoppa Italiana tra Milan – Inter che ha interessato in media più di sei milioni di telespettatori, confermando l'interesse crescente degli italiani per il calcio. La seconda puntata de La Porta Rossa, la fiction tornata con la sua terza stagione e con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, è calata leggermente negli ascolti dall'esordio in tv. Tra i programmi Rai, Chi l'ha visto? è senza dubbio tra i più seguiti sfiorando i due milioni di telespettatori, ormai fedelissimi, che aspettano l'appuntamento del mercoledì con Federica Sciarelli. La saga con Macaulay Culkin conquista una certa fetta di pubblico, con "Mamma ho preso il morbillo".

Ascolti tv mercoledì 18 gennaio 2023

Nella serata di ieri, mercoledì 18 gennaio 2023, su Rai1 il film Cosa Mi Lasci di Te è stato visto da 1.832.000 spettatori arrivando al 10.6%. Su Canale 5 – dalle 20.01 alle 22.01 – la Supercoppa Italiana Milan-Inter con il primo tempo che ha segnato 6.421.000 con 29.4%, secondo tempo: 6.580.000 ha registrato il 29.3% di share. Su Rai2 La Porta Rossa 3 ha catturato l'attenzione di 1.406.000 spettatori arrivando al 7.7% di share. Su Italia 1 Mamma ho preso il Morbillo è stato visto da 1.343.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è stata la scelta di 1.978.000 spettatori registrando uno share dell’11.5%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata ha segnato 717.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide Speciale incentrato su Matteo Messina Denaro è stato visto da 800.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Tv8 …Con amore Babbo Natale segna 412.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove il film Il Vento del Perdono ha raccolto davanti al video 415 .000 spettatori con il 2.2%.