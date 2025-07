La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio Uno come te: canzoni e ospiti dell’evento su Rai 1

Stasera, venerdì 25 luglio, va in onda su Rai 1 il concerto di Gigi D’Alessio. Si tratta di una replica dell’evento registrato lo scorso settembre in Piazza Plebiscito, a Napoli. In scaletta alcuni dei grandi successi del cantante, tra cui “Non mollare mai” o “Non dirgli mai”. Presenti anche numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, come Elodie, Geolier, Clementino e tanti altri.

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio

L'evento in Piazza del Plebiscito ha incluso brani che ripercorrono i momenti salienti della carriera di Gigi D’Alessio, dagli esordi ai nuovi singoli dell’album “Fra” e i duetti speciali. Ecco la scaletta:

Non mollare mai (con Guè Pequeno, Clementino e Geolier)

‘O posto d’Annarè

Si te sapesse dicere

Nu dispietto (con Elodie)

Io vorrei (con Elodie e Ernia)

Una magica storia d’amore (con Elodie)

Un nuovo bacio (con il pubblico)

Senza tuccà (con Geolier)

Chiagne (con Geolier)

Assaje

Quanti amori (con Umberto Tozzi)

Tu (solo Umberto Tozzi)

Gloria (solo Umberto Tozzi)

Di notte, Cumpagna mia (medley)

Annarè (con Annalisa)

Sinceramente (con Annalisa)

Mon amour di Gigi e Mon amour di Annalisa (remix)

Te voglio bene ancora

Non dirgli mai (con il pubblico)

Spiegame cherè

Un cuore ce l’hai

Le mani

Insieme a lei, Ora (medley)

Sketch con Francesco Cicchella

Chiove (con Stash dei The kolors)

Karma, Un ragazzo una ragazza, Italodisco (medley con The Kolors)

Fra

Sei importante, Non riattaccare, Dove sei, Il cammino dell’età (medley)

Superclassico (solo Ernia)

Anna se sposa, Meza bucia, 30 canzoni (medley)

Primo appuntamento (con LDA)

Rosso lampone (solo LDA)Miele

Como suena el corazon (con Clementino)

Cos cos cos (con Clementino)

Fotomodelle un po’ povere, Sotto le lenzuola, Buongiorno, Napul’è (medley con fuochi d’artificio)

Gigi D’Alessio si esibisce in Piazza Plebiscito a Napoli

Gli ospiti del concerto Uno come te su Rai 1

Accanto all'artista napoletano, una lunga lista di ospiti che abbraccia generazioni e mondi artistici diversi. Tra i cantanti che si sono esibiti insieme a lui troviamo infatti Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa. Francesco Cicchella, Clementino, Antonella Clerici, Elodie, Ernia. Geolier, Guè LDA. Fiorella Mannoia, The Kolors e Umberto Tozzi.