La Rai del futuro: senza pubblicità e con una nuova offerta streaming La Rai inseguirà lo stile BBC e metterà da parte il modello Mediaset. Sempre meno pubblicità e riforma della piattaforma streaming: “RaiPlay non basta”.

Dopo vent'anni a copiare il modello Mediaset, la Rai potrebbe cambiare volto e sistema. Il Sole 24 ore ha pubblicato un interessante articolo rileggendo il "Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva su modelli di governance e ruolo del Servizio pubblico radiotelevisivo" presentato e discusso in Commissione di Vigilanza. Sono punti chiave sulla direzione che prenderà la Rai nel prossimo futuro: i vertici in carica per cinque anni e non più per tre; la certezza delle risorse sulla base del modello BBC. Tradotto: addio alla pubblicità che sarà "un bene sempre più scarso sul quale la Rai non potrà fare affidamento".

Il futuro della Rai

Andrea Romano (Pd) e il presidente della Commissione Vigilanza, Alberto Barachini (Fi), hanno promosso questa indagine conoscitiva al fine di preparare l'azienda del servizio pubblico su temi fondamentali per la crescita e le strategie future. Tra i temi sul tavolo, anche il confronto con le piattaforme Ott (Netflix, Disney+, Prime Video) che stanno dominando una fetta sempre più importante del mercato. A Il Sole 24 ore, così Barachini: "Rafforzare credibilità e riconoscibilità della propria offerta editoriale. Se la Rai insegue i target pubblicitari, si appiattisce sul modello della tv commerciale".

RaiPlay non basta

Nel mirino anche RaiPlay che "non appare in grado di rispondere alla sfida di dotare l’azienda di un servizio autenticamente competitivo con le piattaforme Ott". Il processo di alfabetizzazione digitale cominciato con la prima rivoluzione di RaiPlay non sembra ancora abbastanza: "La Rai si faccia maggiormente carico del servizio". In questo momento, sembra difficile immaginare qualcosa di diverso per il mondo dello streaming. RaiPlay è allo stato attuale una grande risorsa, andrebbe forse spinta e sponsorizzata ancora meglio.