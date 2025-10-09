La rabbia di Barbara D’Urso: “Ho un fuoco dentro”
Continua l'esperienza di Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle. L'ex volto di Canale5 è una perfezionista e nella nuova puntata di Ballando segreto ha chiarito che quando sbaglia un passo della coreografia, reagisce molto male. Purtroppo, nella scorsa puntata, qualcosa è andato storto. E nel corso dell'esibizione, Barbara D'Urso ha sbagliato un passo. Una piccolezza, penseranno in molti. Non per lei, che ci teneva a regalare al pubblico un'esibizione impeccabile e all'altezza di tutto il lavoro fatto in sala prove. Ne ha parlato con Milly Carlucci a cui ha confidato: "Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia".
La reazione di Barbara D'Urso dopo la coreografia sbagliata a Ballando con le stelle. La concorrente ha rivelato alla conduttrice Milly Carlucci di essersi profondamente arrabbiata: "Mi sono sentita molto arrabbiata, quando sono tornata a casa. Moltissimo, con me stessa, perché ho sbagliato un passo. Milly non esiste. Non si sbaglia, perché abbiamo lavorato tantissimo". Carlucci l'ha invitata a dare il giusto peso alla cosa, perché in fondo se ha sbagliato vuol dire solo essere "umana". Ma per Barbara D'Urso è inaccettabile eseguire la coreografia in modo impeccabile durante le prove e poi sbagliare in diretta. Poi, ha confidato di portarsi un sentimento di rabbia dentro, dopo gli ultimi anni difficili:
Sono una donna con quella rabbia, negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia. È difficile essere sempre sorridenti.
Pasquale La Rocca ha presentato a Barbara D'Urso i suoi genitori. Il ballerino ha innanzitutto sottolineato come la sua concorrente abbia proseguito nella coreografia, nonostante l'errore fatto: "Se c'è un errore, molte persone o si fermano o perdono il controllo del resto della coreografia". Poi, ha svelato di avere presentato la sua famiglia a Barbara D'Urso. Quest'ultima ha confermato con un pizzico di ironia: "Ho incontrato mia suocera, mio suocero e la mia piccola cognata. Siamo una bella famiglia napoletana. Sua mamma mi ha dato soddisfazione, mi ha detto: "Barbara, sei tu". Sua sorella quasi tremava".