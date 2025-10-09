Programmi tv
video suggerito
video suggerito
Ballando con le stelle 2025

La rabbia di Barbara D’Urso: “Ho un fuoco dentro”

Barbara D’Urso, nella nuova puntata di Ballando segreto, ha svelato a Milly Carlucci: “Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Daniela Seclì
137 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Ballando con le stelle 2025

Continua l'esperienza di Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle. L'ex volto di Canale5 è una perfezionista e nella nuova puntata di Ballando segreto ha chiarito che quando sbaglia un passo della coreografia, reagisce molto male. Purtroppo, nella scorsa puntata, qualcosa è andato storto. E nel corso dell'esibizione, Barbara D'Urso ha sbagliato un passo. Una piccolezza, penseranno in molti. Non per lei, che ci teneva a regalare al pubblico un'esibizione impeccabile e all'altezza di tutto il lavoro fatto in sala prove. Ne ha parlato con Milly Carlucci a cui ha confidato: "Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia".

La reazione di Barbara D'Urso dopo la coreografia sbagliata a Ballando con le stelle. La concorrente ha rivelato alla conduttrice Milly Carlucci di essersi profondamente arrabbiata: "Mi sono sentita molto arrabbiata, quando sono tornata a casa. Moltissimo, con me stessa, perché ho sbagliato un passo. Milly non esiste. Non si sbaglia, perché abbiamo lavorato tantissimo". Carlucci l'ha invitata a dare il giusto peso alla cosa, perché in fondo se ha sbagliato vuol dire solo essere "umana". Ma per Barbara D'Urso è inaccettabile eseguire la coreografia in modo impeccabile durante le prove e poi sbagliare in diretta. Poi, ha confidato di portarsi un sentimento di rabbia dentro, dopo gli ultimi anni difficili:

Sono una donna con quella rabbia, negli ultimi due anni e mezzo sono accadute delle cose molto forti nella mia vita. Quindi è chiaro che dentro ho un fuoco, una rabbia. È difficile essere sempre sorridenti.

Pasquale La Rocca ha presentato a Barbara D'Urso i suoi genitori. Il ballerino ha innanzitutto sottolineato come la sua concorrente abbia proseguito nella coreografia, nonostante l'errore fatto: "Se c'è un errore, molte persone o si fermano o perdono il controllo del resto della coreografia". Poi, ha svelato di avere presentato la sua famiglia a Barbara D'Urso. Quest'ultima ha confermato con un pizzico di ironia: "Ho incontrato mia suocera, mio suocero e la mia piccola cognata. Siamo una bella famiglia napoletana. Sua mamma mi ha dato soddisfazione, mi ha detto: "Barbara, sei tu". Sua sorella quasi tremava".

Leggi anche
Perché Ivan Zazzaroni sta sempre in piedi a Ballando con le stelle
Programmi TV
137 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Mario Giuliacci ricorda Paolo Sottocorona: “Dispiaciuto per la sua morte, meteorologo appassionato e serio”
Andrea Pancani ricorda Paolo Sottocorona in diretta: "A quest'ora era qui in studio davanti a me"
L'ultima diretta in tv con una poesia per Gaza, poco dopo la notizia della sua scomparsa
Il meteorologo che non mangiava cuccioli e amava l'alba: "Alla mia età riesco ancora a faticare"
L'annuncio di Enrico Mentana: "Un nostro lutto grave"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views