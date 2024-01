La moglie di Pino Daniele Fabiola Sciabbarrasi: “Ero anestetizzata dal dolore, ora ho ritrovato forza” Fabiola Sciabbarrasi a 9 anni dalla morte del marito Pino Daniele, è stata ospite a Pomeriggio5. Ha raccontato di aver ritrovato la forza tornando ad ascoltare le canzoni del cantautore: “I primi anni sono stata anestetizzata dal dolore ma la sua musica è una compagna di vita, per me e per i miei figli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il 4 gennaio di 9 anni fa moriva Pino Daniele, il cantautore napoletano autore di canzoni ancora oggi di grande successo. Ieri è stata ospite di Myrta Merlino, a Pomeriggio Cinque, la moglie Fabiola Sciabbarrasi, dal cui matrimonio sono nati tre figli, che lo ha omaggiato ricordando la sua musica e il dolore provato per la scomparsa.

Le parole di Fabiola Sciabbarrasi

Fabiola Sciabbarrasi, seconda moglie di Pino Daniele dal quale sono nati i tre figli Sara, Sofia e Francesco, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio5 ha ricordato il cantautore. Ha parlato di lui nel libro Resta l'amore intorno. La mia vita con Pino e ai microfoni di Canale5 ha rivelato di essere riuscita a convivere con il dolore e a tornare ad ascoltare le canzoni. "I primi anni sono stata anestetizzata dal dolore. Più pensavo, più il dolore veniva enfatizzavo. La sua musica è una compagna di vita, per me e per i miei figli. Ora le ascolto, è una cosa incredibile, mi danno una forza incredibile" ha raccontato. Poi ha aggiunto, citando una frase scritta nel suo libro, "il dolore si può trasformare in vita":

C'è bisogno di sentire il dolore fino in fondo per trovare la forza. Il dolore si può trasformare in vita. Ho dovuto fare in modo che tutto quello che è accaduto non si disperdesse. Quando hai vissuto tanto amore, il dubbio che possa non accadere più ti porta in uno stato di confusione.

Il ricordo della figlia Sara Daniele

Come da tradizione, anche ieri, giovedì 4 gennaio 2024, Sara Daniele ha ricordato il suo papà. Ultima dei tre figli nati dal matrimonio con Fabiola Sciabbarrasi, la giovane lavora come Head of Promotion di Warner Music Italia ma ancora oggi si sente "quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore", ha scritto nel post dedicato al padre. "Non è cambiato niente, sono sempre io e tu sei vicino a me" ha aggiunto.