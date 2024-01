Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: “Non è cambiato niente, ti sento sempre vicino a me” Sara Daniele, terzogenita di Pino, ricorda il padre, scomparso il 4 gennaio di nove anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ogni anno il 4 gennaio il mondo della musica ricorda la morte di Pino Daniele, avvenuta nove anni fa, e lo fa sempre anche la figlia Sara che pure quest'anno ha voluto condividere co i suoi follower social un ricordo del padre. Sara Daniele, attualmente Head of Promotion di Warner Music Italia, ha voluto condividere una foto che ritrae Pino di spalle, fotografato dal sedile di dietro di un'auto, mentre il cantautore partenopeo guarda fuori dal finestrino con la mano poggiata sotto al mento. Sara, quindi, ha commentato così: "Mi sento ancora quella bambina che ti guarda dal sedile posteriore della macchina e cerca di stringere la tua mano. Non è cambiato niente. Sono sempre io. E tu sei vicino a me".

Chi è Sara Daniele

Sara è la terza figlia di Pino Daniele, nata dalla relazione del cantante con Fabiola Sciabbarrasi, a cui è dedicata la canzone "Sara non piangere", contenuta in Medina, album del 2001. E nella sua biografia su Instagram – il cui profilo è seguito da 325 mila persone -, Sara gioca proprio con la canzone scrivendo: "Sí…sono quella della canzone". Sara Daniele ha proseguito, a modo suo, la carriera del padre nel mondo della musica, ma non come cantante, bensì nel mondo dell'industria discografica, diplomandosi alla Marymount International School e laureandosi successivamente in Marketing alla Westminster University e prendendo un master in Media Entertainment with Major in Music Business alla LUISS.

Il ricordo di Clementino e Vasco Rossi

Oltre a Sara Daniele sono tanti coloro che hanno voluto ricordare Pino Daniele, uno dei nomi più importanti della Storia musicale italiana, scomparso la notte del 4 gennaio del 2015 a causa di un infarto che lo ha colto nella sua casa in Toscana, da dove partì per raggiungere l'ospedale Sant'Eugenio di Roma dove fu dichiarata la sua morte. Tra coloro che hanno voluto ricordarlo c'è senza dubbio Clementino, che ha condiviso alcune foto scattate con Daniele che lo considerava uno dei suoi rapper preferiti, invitandolo a esibirsi con lui sul palco, e poi c'è Vasco Rossi che ha voluto ricordare il cantautore col video di quando gli dedicò il concerto a Napoli.