La moglie di Marco Maddaloni contro i fan di Beatrice Luzzi: “Non si comporta bene, al GF per soldi” Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni, attacca i fan di Beatrice Luzzi per avere alzato il livello dello scontro tra fandom sui social. “Vi sento parlare di bullismo ma la vostra beniamina non si sta comportando bene”, è la precisazione della donna a difesa del marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Lo scontro social tra le tifoserie dei vari concorrenti del Grande Fratello ha raggiunto nuove vette. A intervenire per cercare di sedare gli animi e, sopratutto, a difesa del amato è stata Romina Giamminelli, moglie di Marco Maddaloni. Dopo avere letto le accuse di bullismo piovute addosso al marito e al suo gruppo, la donna è intervenuta per placare le polemiche e invitare i supporter più aggressivi a ridimensionare toni e accuse.

Il video della moglie di Marco Maddaloni in risposta ai fan di Beatrice Luzzi

Romina, nei video postati su Instagram, ha spiegato di avere deciso di intervenire solo oggi preoccupata dai livelli raggiunti dallo scontro social. Sono centinaia i fan di Beatrice Luzzi che stanno accusando addirittura di bullismo i concorrenti del GF, tacendo invece completamente sugli atteggiamenti dell’attrice. “Sto vedendo delle cose allucinanti. Sui social la gente è cattiva. Non so cosa hanno passato nella loro vita per essere così cattivi dentro. Perché non avete nemmeno idea del termine bullismo o branco. Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle? Io sì, per il colore della mia pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione. Ad oggi sono molto più forte e vi devo anche ringraziare perché mi ha fortificato”, ha spiegato Romina, stanca dell’abuso sistematico di certi temi da parte delle tifoserie che spingono colpevolmente su argomenti come il bullismo e la salute mentale per tentare di condizionare l'andamento del gioco;

Per via di un reality vedo i commenti sul bullismo ed è veramente esagerato. Anche perché voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non è che si sta comportando così bene. Qualcosa non vi è chiaro. Voi che usate questi termini dovete sapere che chi sta in quel reality guadagna, quindi ha soldi, il loro scopo è quello di vincere e portarsi il montepremi a casa loro. Altrimenti non è che sarebbero andati gratis. Seconda cosa è che vogliono avere nuovamente visibilità, chi in passato l’ha già avuta e chi è nuovo. Vanno bene le preferenze sul gioco, ma non parlate più di bullismo. Avete fatto le foto di concorrenti con le X sopra, state proprio esagerando.

Romina Giamminelli ai fan di Beatrice Luzzi: “State esagerando”

Romina ha quindi anticipato che, una volta terminato il reality, i concorrenti di questa edizione si ritroveranno a telecamere spente senza drammi op contrasti, in un’atmosfera completamente diversa rispetto a quella che anima la discussione sui social:

Quando finirà il gioco si vedranno al di fuori e saranno tutti amici. Poi ci sarà con chi hai legato di più e con chi hai litigato di meno. Voi vi fate il fegato amaro con commenti esagerati mentre loro si vedranno, si incontreranno e faremo baldoria tutti insieme. E a cosa è servito tutto questo? Diete cose pesanti anche su Greta e Perla. Ma stiamo scherzando. State davvero esagerando con termini pesanti. Non si può sostenere questo.