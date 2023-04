La Gialappa’s Band riparte da Tv8 con GialappaShow A maggio su TV8 parte GialappaShow, il loro nuovo programma di prima serata, in simulcast anche su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia.

Un gradito ritorno, quello della Gialappa's Band sulla tv generalista. Marco Santin e Giorgio Gherarducci entrano a far parte della squadra di Tv8 con un programma tutto nuovo: GialappaShow, al via da maggio su Tv8, in simulcast anche su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia. Conduce Mago Forest. Nel cast volti storici che hanno gravitato nell'universo della Gialappa e nuovi comici che per la prima volta collaboreranno con loro.

GialappaShow: le anticipazioni sul nuovo programma della Gialappa's Band

Cosa sappiamo al momento su GialappaShow, il nuovo show della Gialappa's Band? In questa nuova avventura, Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s hanno scelto intanto di puntare sulla loro spalla più celebre: alla conduzione, infatti, ci sarà il Mago Forest. Il resto del cast è composto da un equilibrio tra volti storici e volti nuovi, anche già affermati, che collaboreranno per la prima volta insieme a loro. Inoltre, è prevista la partecipazione di tanti ospiti dal mondo dello spettacolo italiano a sorpresa che parteciperanno agli sketch e alle gag dei comici.

La struttura classica di "Mai dire" non mancherà

Stando alle anticipazioni rese dal comunicato, non dovrebbe mancare la classica struttura alla "Mai dire" alla quale la Gialappa's Band ci ha abituato. Non mancheranno, infatti, i commenti ai principali programmi tv come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web. Insomma, quello che ha reso la Gialappa's Band popolare non può assolutamente mancare in questo nuovo "GialappaShow". L'appuntamento con la simpatia di Marco Santin e Giorgio Gherarducci è per maggio, magari con la sorpresa di ritrovare con loro anche "il signor Carlo", il grande Carlo Taranto che da tempo non è più presente nei progetti del trio.