La gaffe di Antonella Elia, non ha idea di chi siano i concorrenti del GF Vip: “Sono fulminata”

Antonella Elia Foto: ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Gaffe per Antonella Elia nelle casa del Grande Fratello Vip. Sono trascorsi dodici giorni da quando ha varcato la porta rossa, ma ancora non sembra avere ben chiara l'identità dei suoi coinquilini. Nelle ultime ore ha confuso due concorrenti. Un errore che riporta alla mente un episodio simile accaduto durante la partecipazione di Antonella a Temptation Island e che è diventato un meme. Ma andiamo con ordine.

Antonella Elia si stava truccando quando ha sentito che dalla regia chiedevano a Raimondo Todaro di recarsi in confessionale. La showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai, allora, si è rivolta a Renato Biancardi che si stava asciugando i capelli e senza esitare lo ha informato: "Ti hanno chiamato in confessionale". Il concorrente, che aveva sentito la voce della regia pronunciare il nome di Raimondo, ha risposto perplesso: "A me?". E Antonella ha confermato: "Raimondo, sì". Il concorrente si è visto costretto a precisare: "Ma io sono Renato". Elia, rendendosi conto della gaffe, è scoppiata a ridere: "Oddio scusami. Va be' questo è il colmo, sono completamente fulminata. Lasciamo perdere, oddio scusami. Non è possibile".

Ma c'è un precedente. È impossibile, infatti, non ripensare a quanto accaduto a Temptation Island. Nel 2020, Antonella Elia ha partecipato al reality dei sentimenti con Pietro Delle Piane. Mentre tutte le fidanzate si trovavano nel villaggio, una di loro – Sofia Galloni – confidò le sue pene d'amore alla sessantaduenne. Parlando del fidanzato Alessandro disse che l'errore più grande, commesso nella loro relazione, è stato quello di mettersi da parte per lui: "Il mio sbaglio nella mia vita è stato amarlo così tanto da non amare più Sofia". Pronta la replica di Antonella Elia: "Chi è Sofia?". La concorrente le disse che ovviamente Sofia era lei e anche in quel caso Antonella si scusò. Ma in fondo il suo essere sempre un po' con la testa tra le nuvole è tra le caratteristiche che il pubblico ama di lei.