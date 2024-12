La frase di Javier Martinez su Zeudi Di Palma fa discutere: “Se è entrato è perché qualcuno gli ha aperto la porta”

Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha detto di essersi sentita "violata" da Emanuele Fiori. Il gieffino, dopo essere entrato nel suo letto, le avrebbe fatto il solletico. Un gesto che ha profondamente infastidito Zeudi, perché troppo intimo da parte di uno sconosciuto. La concorrente è scoppiata a piangere, ma anche dopo averne parlato in puntata c'è stata poca solidarietà nei suoi confronti.

Javier Martinez, dopo la diretta del Grande Fratello durante la quale Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento, ha accusato Zeudi Di Palma di avere fatto passare Emanuele Fiori per la persona che non è. Poi, l'insinuazione: "Se lui è entrato è perché qualcuno gli ha aperto la porta". Le sue parole sono state:

L'unica cosa che condanno è stato il tuo modo di affrontare Lele. È questa la cosa che mi è dispiaciuta. Io stavo lì davanti. Potevi mantenere una conversazione un pochino più civile. Mi è dispiaciuto il modo in cui ti sei alzata, hai iniziato a urlare e quello è il momento in cui lo hai fatto passare per la persona che non è. Lo hai fatto passare per una persona che non ha buoni modi e invece ha bellissimi modi. Io credo anche che se lui è entrato lì è perché in qualche maniera, qualcuno gli ha aperto la porta.