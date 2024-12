video suggerito

Zeudi Di Palma urla e piange nella notte al Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Dice che Emanuele l'ha toccata" Al Grande Fratello, il pianto di Zeudi Di Palma. La regia ha censurato, ma da alcuni dialoghi tra i concorrenti trapela che la concorrente ha sostenuto che Emanuele Fiori l'abbia "toccata sotto le coperte".

A cura di Daniela Seclì

Notte turbolenta al Grande Fratello. Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere perché – come ha confidato Jessica Morlacchi – ha sostenuto che Emanuele Fiori "l'abbia toccata". La regia ha censurato più volte i dialoghi tra i concorrenti che nella casa parlavano dell'accaduto.

Zeudi Di Palma da giorni era infastidita dal comportamento di Emanuele Fiori

Zeudi Di Palma già nei giorni scorsi è apparsa infastidita dall'eccessiva irruenza di Emanuele Fiori. In un'occasione, l'uomo l'avrebbe disturbata appena sveglia. Per evitare di discutere, la gieffina ha preferito alzarsi dal letto. A Chiara Cainelli aveva confidato: "Io mi sono alzata perché se poi mi arrabbio…amore, non mi devi toccare, io mi sono dovuta alzare controvoglia". E ha chiarito di aspettarsi delle scuse da parte di Emanuele. In un'altro video che in queste ore sta circolando sui social, Emanuele Fiori nel letto prova ad abbracciarla e lei manifesta chiaramente il suo fastidio: "No Lele, basta".

Zeudi piange durante la notte: la reazione dei concorrenti e la censura del GF

Durante la notte Zeudi Di Palma è scoppiata a piangere. In un video che immortala Jessica Morlacchi, Luca Calvani e Pamela Petrarolo in cucina, si sente distintamente la ragazza che si sfoga in sottofondo. Luca Calvani è apparso spiazzato: "Ma perché sta piangendo?", ha domandato. Morlacchi gli ha spiegato: "Dice che Lele l'ha toccata sotto le coperte". Immediatamente è scattata la censura del GF e l'audio è stato staccato. In sauna anche Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stavano parlando dell'accaduto. La ballerina ha rimarcato: "Sono cose gravi, sono parole forti, mi ha fatto tenerezza". Dal canto suo, Lorenzo ha replicato di essere pronto a difendere Emanuele: "Non esiterò a difenderlo se dovesse averne bisogno". Anche in questo caso, la conversazione è stata prontamente censurata. La produzione di certo verificherà l'accaduto.