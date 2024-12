video suggerito

Zeudi a Emanuele dopo il solletico nel letto al GF: “Non sei stato bravo con me, mi sono sentita violata” Zeudi Di Palma e Emanuele Fiori si sono confrontati al GF dopo l’episodio verificatosi in settimana che ha turbato l’ex Miss Italia. Alfonso Signorini ha ripreso il concorrente per non essere stato sensibile, Zeudi al suo inquilino: “Non sei un mostro o un maniaco. Sei una brava persona, ma con me non lo sei stato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 16 dicembre 2024 è andato in onda un confronto tra Zeudi Di Parla e Emanuele Fiori dopo l'episodio accaduto nel giorni scorsi che ha fatto chiacchierare anche i telespettatori su X. Zeudi ha accusato il suo inquilino di essere entrato nel letto e di averle dato fastidio toccandola.

Alfonso Signorini a Emanuele Fiori: "Non hai avuto sensibilità"

Dopo aver visto le immagini, Emanuele Fiori ha spiegato: "Inizialmente sono entrato nel letto con intenzioni scherzose. La mia intenzione era quella di creare divertimento, era semplicemente uno scherzo. Colgo l'occasione per chiedere scusa a Zeudi se ha frainteso". Alfonso Signorini ha continuato, rivolgendosi a Emanuele: "Nelle intenzioni, Emanuele non aveva nessun tipo di intenzione di molestarti a livello sessuale. Però, esistono tanti tipi di molestie. Ciò che per una persona non è molesto, per l'altra persona può esserlo. Allora, nel momento in cui Zeudi dà una manifestazione di urto nei confronti di questa intenzionalità, bisogna fermarsi. La sensibilità del singolo deve essere rispettata, senza se e senza ma. Ci vuole rispetto. Anche il fatto che tu non te ne sia accorto, questa cosa infastidisce. Nessuno dubita che tu sia un molestatore, ma da uomo dovevi essere più sensibile. Tu non hai avuto sensibilità".

Il confronto tra Zeudi e Emanuele

Emanuele Fiori ha allora chiesto scusa a Zeudi Di Palma. "Non sei un mostro o un maniaco. Sei una brava persona, ma con me non lo sei stato e non solo in quel momento. Ti invito a riflettere". "Non mi sembra di averti mai mancato di rispetto" ha risposto Emanuele. Zeudi, allora, rivolgendosi a Signorini ha continuato: "Non è stato facile per me, mi sono sentita sola. Ci sono state persone accanto a me, ma non c'è stata tanta solidarietà. Eravamo qui da una settimana, dovevo ancora orientarmi". La modella ha rivelato di provare fastidio con il contatto fisico, per questo motivo allontanò anche Perla Maria. Cesara Buonamici ha allora tuonato contro Emanuele: "Anche se non c'è un'intenzione maliziosa, è maleducazione. Quel gesto lì non ha senso, il solletico è una cosa che implica confidenza. Bisogna capire dove ci si trova e accanto a chi. Quel gesto, rivedendolo nella clip, avrebbe meritato prima delle scuse".