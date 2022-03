La Coppa Italia conquista gli ascolti tv, leggero calo per il finale di Lea-Un nuovo giorno La partita di Coppa Italia tra Milan e Inter conquista il pubblico italiano, al secondo posto il finale di stagione di Lea-Un nuovo giorno con Anna Valle e infine DiMartedì con Floris si aggiudica il terzo posto come programma più visto della serata di martedì 1 marzo 2022.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di martedì 1 marzo 2022 ha visto chiudersi una delle fiction che ha più appassionato il pubblico in queste settimane, si tratta di Lea-Un nuovo giorno, con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Sin dalla prima puntata il riscontro in termini di ascolti era stato più che positivo e si è mantenuto tale fino alla conclusione della serie che non è escluso possa avere anche una nuova stagione, dal momento che il finale ha lasciato spazio a nuove storie. Ovviamente la partita di Coppa Italia tra Milan e Inter ha destato particolare attenzione, confermandosi come il programma più visto della serata. Non male anche Stasera Tutto è Possibile, sebbene non stia particolarmente brillando rispetto alle edizioni precedenti, ma non è d sottovalutare la presenza di due competitor come il calcio e la fiction Rai, di contro su La7 recupera Floris che con il suo diMartedì conquista il podio, risultando il terzo programma più visto della serata.

Ascolti martedì 1 marzo 2022

Nella serata di ieri, lunedì 1 marzo 2022, su Rai1 Lea – Un Nuovo Giorno ha catturato l'attenzione di 4.830.000 spettatori con il 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il secondo dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Su Canale 5 la partita di Coppa Italia Milan-Inter, trasmessa dalle 21.02 alle 22.53, è stata vista da 6.028.000 spettatori conquistando il 23.9% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è stata la scelta di 1.437.000 spettatori segnando il 7.6% di share. Su Italia 1 Grease ha radunato davanti al piccolo schermo 782.000 spettatori arrivando al 3.3% di share. Su Rai3 #Cartabianca è stato visto da 1.080.000 spettatori ottenendo uno share del 5.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha segnato 1.031.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.593.000 spettatori con uno share del 7.3%. Su TV8 Italia’s got Talent ha ottenuto il 2.9% di share con 657.000 spettatori mentre sul Nove Il Vento del Perdono ha catturato l’attenzione di 298.000 spettatori corrispondente all'1.3%.