La confessione di Rosy Chin al Grande Fratello: “Ho bisogno di scopa*e” I desideri inconfessabili della chef italo-cinese, assoluta protagonista al Grande Fratello, che inizia a sentire la mancanza di una routine vitale: “Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rosy Chin, la chef italo-cinese, è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. Nella serata di ieri, la regia ha puntato le telecamere proprio durante una confidenza piccante della inquilina che, dopo cinque mesi nella casa, inizia a sentire la mancanza di una routine fondamentale: "Ho bisogno di scopa*e perché per me è vitale".

Che cosa ha detto Rosy Chin: la confessione della concorrente

Rosy Chin stava parlando con Federico Massaro e con Alessio Falsone e le telecamere erano prima attive su Beatrice, ma prontamente hanno inquadrato la confessione della concorrente non appena hanno capito che c'era qualcosa di interessante da sottolineare.

Io ho bisogno di scopa*e! Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva ma qui in astinenza così non so stare! Sono troppi mesi! Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, è un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie.

Rosy Chin è sposata con Paolo La Quosta

Chef, imprenditrice e food creator che con le sue ricette fusion ed eleganti ha creato ricette che uniscono la Cina al Giappone, fino ad arrivare all’Italia. Attraverso i social ha costruito una community affiatata anche grazie a suo marito, Paolo La Quosta che ha sposato nel 2018. Insieme sono i fondatori e gestori del Yokohama Sushi Restaurant a Milano: "Mio marito è un grande, è una persona straordinaria” ha dichiarato Rosy Chin che ha conosciuto Paolo a 14 anni. La scintilla è scoccata soltanto dopo, però, perché Rosy ha prima avuto due figli da un precedente matrimonio, per poi separarsi. Rosy Chin infatti ha spiegato: "Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”.