La conduttrice Kate McCan sviene durante il dibattito in studio, il video della reazione dell’ospite La conduttrice di Talk Tv del tabloid The Sun, Kate McCan, durante il dibattito tra i due candidati alla successione di Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak, è svenuta interrompendo definitivamente la trasmissione.

A cura di Gaia Martino

La conduttrice del Talk tv del tabloid The Sun, Kate McCann, è svenuta in diretta mentre ospitava il dibattito tra i due candidati alla successione di Boris Johnson. La ministra degli Esteri Liz Truss e l'ex cancelliere allo Scacchiere Rishi Sunak stavano discutendo quando sono stati interrotti da un malore improvviso della presentatrice che ha costretto la trasmissione a fermarsi e a non riprendere più.

Cosa è accaduto in studio, il video

Un forte rumore e il viso dell'ospite Liz Truss improvvisamente preoccupato, poi la frase "Oh mio Dio", prima che il programma venisse interrotto. Il video di quanto accaduto sta circolando sul web e mostra il motivo per il quale improvvisamente la trasmissione Talk Tv del The Sun sia stata annullata a metà del suo corso. La conduttrice ha avuto un malore, è svenuta mentre non era inquadrata ha poi chiarito la rete televisiva aggiungendo che, nonostante si fosse sin da subito ripresa, era stato consigliato dai medici di non proseguire con lo show.

Come sta la conduttrice Kate McCan

La conduttrice ora sta bene, ha fatto sapere la rete dopo poco dall'interruzione del programma. Talk Tv con un tweet ha fatto sapere cosa fosse realmente accaduto, aggiungendo che sono stati i medici a consigliarle di non continuare. "Kate McCann è svenuta stasera in onda e sebbene stia bene, il consiglio medico è stato che non dovremmo continuare con il dibattito. Ci scusiamo con i nostri spettatori e ascoltatori" ha scritto. Il tweet è stato commentato anche dall'ospite Liz Tess, protagonista del dibattito, che ha aggiunto:

Sono sollevata nel sapere che Kate McCanne stia bene. Mi dispiace che un dibattito così bello sia dovuto volgere al termine, non vedo l'ora di incontrare Kate e la squadra di Talk Tv e The Sun.

La puntata era già iniziata con il piede storto: Kate McCan avrebbe dovuto avere una spalla, il capo dell'area politica del The Sun Harry Cole, ma quest'ultimo si è dovuto assentare perché risultato positivo al Covid. Su Twitter c'è stato lo scambio di battute tra i due colleghi: "Sono dispiaciuta di non poter avere il partner in crime con me questa sera, ci mancherai. Ma anche se lui non sarà in studio stasera, abbiamo elaborato insieme le domande e abbiamo in serbo un grande dibattito" sono state le parole della conduttrice poco prima dell'inizio dello show.