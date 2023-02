Ascolti tv martedì 21 febbraio: chi ha vinto tra Che Dio Ci Aiuti 7 e la Champions League Gli italiani preferiscono la Champions: Eintracht Francoforte-Napoli su Canale 5 è stata seguita da 4.295.000 spettatori, ma tiene testa la fiction Rai Che Dio Ci Aiuti 7, con 3.978.000 spettatori. Buona la prima per Francesca Fagnani su Rai2, seppur con dati d’ascolto non brillanti.

Nella prima serata di martedì 21 febbraio se la giocano la fiction Rai Che Dio Ci Aiuti 7 e la Champions League in onda su Canale 5. Dati alla mano, gli ascolti premiano in definitiva la partita Eintracht Francoforte-Napoli, che ha raccolto davanti alla rete Mediaset 4.295.000 spettatori pari al 20.3% di share. È quasi un testa a testa, se si guarda allo share della fiction Rai con Francesca Chillemi che, al sesto appuntamento della settima stagione ha appassionato 3.978.000 spettatori pari al 20.7%.

Il mondo delle fiction Rai, d'altronde, gode di ottima salute e lo sta dimostrando l'andamento della serie con Francesca Chillemi, che regge benissimo il confronto con la contro programmazione Mediaset. Ottimi gli ascolti anche per l'appuntamento del giovedì che va in onda in concomitanza con il ritorno al doppio appuntamento settimanale del GFVip di Signorini. Giovedì 16 febbraio, ad esempio, Che Dio Ci Aiuti è stata vista da 4.017.000 teste, di contro ai 2.480.000 spettatori del reality Mediaset.

L'esordio di Belve in prima serata

Martedì 22 febbraio è anche la data di esordio in prima serata per Francesca Fagnani che, dopo l'esperienza sul palco di Sanremo 2023, è tornata a tenere le redini delle sue Belve, per la prima volta nello spazio dorato del prime time. Buona la prima, seppur con dati d'ascolto non brillanti, che è stata vista da 839.000 spettatori pari al 4.5% di share, puntando su interviste di punta come quella ad Anna Oxa, sulla scia del Festival, Ignazio La Russa, Wanda Nara e Naike Rivelli. Una prima puntata meno seguita di Boomerissima, che ha beneficiato dell'elemento novità sul format e della curiosità del passaggio di Alessia Marcuzzi in Rai. È sicuramente presto per capire l'indice di gradimento della prima serata per Francesca Fagnani: ogni confronto con la seconda serata della scorsa edizione risulta complesso, mentre occorre tenere presente che il programma gode di un ottimo riscontro anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Un dato da non trascurare.

Gli ascolti di martedì 21 febbraio sul resto delle reti generaliste

Su Italia 1 va relativamente bene anche Le Iene ha intrattenuto 1.246.000 spettatori con l’8.8%, la cui conduzione è affidata a Belen Rodriguez e sostenuta da Max Angioni, dopo il brusco addio di Teo Mammucari. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 798.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 843.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.138.000 spettatori con uno share del 6.3%.