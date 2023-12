La caduta di Simona Ventura a Ballando con le stelle 2023: “Ho battuto la testa” Brutta caduta per Simona Ventura a Ballando con le stelle. Lo spavento di Milly Carlucci: “Si è schiantata, ha rischiato tanto”.

Simona Ventura ha avuto una brutta caduta a Ballando con le stelle 2023. A informare gli spettatori è stata Milly Carlucci nel corso della puntata trasmessa sabato 2 dicembre. Ma andiamo con ordine. La concorrente si è presentata regolarmente in gara con un cha cha. Dopo l'esibizione, la conduttrice ha preso la parola e ha svelato il retroscena.

La caduta di Simona Ventura e lo spavento di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha introdotto così l'argomento: "Mentre Simona prende fiato, vi voglio fare vedere una cosa. Non so se avete notato, nell'intro dell'esibizione, la calza strappata che fa molto punk. Perché la calza è strappata? Guardate". Così, ha mandato in onda un filmato che ritraeva la rovinosa caduta di Simona Ventura mentre provava la coreografia. Carlucci ha ripreso la parola: "Questo è successo ieri. Lei si è schiantata. Ci ha fatto prendere uno spavento. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte". Fabio Canino si è detto d'accordo con lei: "Ha rischiato tanto". Simona Ventura, allora, ha replicato:

È un miracolo che non mi sia fatta niente. Sono caduta all'indietro, Samuel Peron mi ha presa all'ultimo. Ho battuto anche la testa, ma niente, ho la testa dura.

Milly Carlucci, intanto, ha rassicurato Niccolò e Giacomo Bettarini, figli di Simona Ventura presenti in studio per assistere alla puntata: "Non si è fatta niente. Miracoloso perché è cascata così, si è abbattuta come un albero".

Tutte le cadute di Simona Ventura

Simona Ventura non ha di certo perso tempo a rimuginare sull'accaduto. Al contrario ha provato a riderci su. Così, ha deciso di pubblicare sui social un video che mostra alcune delle sue cadute avvenute in tv, da quella all'Isola dei famosi a quella in uno spot televisivo, fino alla più recente, quella nel programma di Rai1 Ballando con le stelle.