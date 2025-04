Katia Ricciarelli e la rivelazione su Alberto Sordi a Domenica In, Venier: “Finalmente lo hai detto”

video suggerito

Katia Ricciarelli è stata ospite di Mara Venier a Domenica in. Si è raccontata all'amica conduttrice, spaziando dalla vita professionale a quella strettamente privata. Un'intervista durante la quale è emersa una rivelazione: "Ho avuto un flirt con Alberto Sordi".

Katia Ricciarelli e Alberto Sordi, il flirt raccontato dalla cantante

La confessione ha sorpreso Mara Venier che, stupita, ha replicato: "Hai sempre negato. Hai detto sempre mi manda rose, rose, rose… le rose sono una cosa, il resto è un'altra. Finalmente lo hai detto". E la soprana e attrice risponde: "Non c'è niente di male a dire che ho avuto un flirt". La padrona di casa, a quel punto, ha calcato la mano: "C'è stato sesso?". E Ricciarelli ha negato dicendo: "Che è sesso? Io sesso non l'ho visto".

In effetti quella di Ricciarelli è una rivelazione che aveva già fatto nel 2021, quando aveva preso parte al Grande Fratello Vip. In quel caso, menzionando il flirt, aveva ricordato un aneddoto dicendo: "Mi ha mandato 100 rose rosse. Avevo 23 anni, mi è venuto a prendere per portarmi a cena. Io ero al settimo cielo. Sono scesa dalla stradina del residence, lui mi ha aperto la portiera della macchina e come ha aperto la portiera c’è stato subito il flash di un fotografo. Lui mi ha detto “Sorridi” e io ho sorriso. Poi ci siamo visti, rivisti".

"Invecchiare con Pippo Baudo è stato un dono"

Di recente Ricciarelli aveva parlato anche dell'altro grande amore della sua vita, quello con Pippo Baudo. Lo aveva fatto in un'intervista a Verissimo, raccontando con nostalgia gli anni trascorsi insieme al conduttore, sottolineando come erano due persone molto diverse, ma complementari. La televisione era il mondo di Pippo Baudo, mentre Katia Ricciarelli veniva dall'opera. Eppure, la coppia aveva comunque trovato un equilibrio per un certo tempo che aveva permesso a entrambi di crescere insieme: "Sicuramente è stato l'amore della mia maturità. Mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui. Era un grande melomane e con lui era divertente anche parlare di lirica, andare a sentirla. Lo saluto, assolutamente. Noi ci siamo sposati il 19 gennaio. E siamo partiti per la Russia".

Il percorso artistico di Katia Ricciarelli

La carriera di Ricciarelli è iniziata negli anni '60, quando si è imposta all'attenzione generale grazie alla sua voce potente e raffinata. Nel corso degli anni, ha collaborato con alcuni dei più grandi direttori d'orchestra e ha interpretato ruoli iconici dell'opera, da Verdi a Puccini, confermandosi una delle artiste italiane più apprezzate a livello internazionale. Ha cantato alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, e in tanti altri teatri celebri, riscuotendo un enorme successo. La cantante non ha mai conosciuto il padre biologico.