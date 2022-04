Katia Ricciarelli dopo il GF VIP: “Sarà nel cast di Tale e Quale Show” Dopo il Grande Fratello VIP Katia Ricciarelli potrebbe prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show, l’indiscrezione di Vero Tv.

A cura di Gaia Martino

Dopo il Grande Fratello VIP, Katia Ricciarelli sarebbe pronta per una nuova avventura televisiva. È stata eliminata dalla casa di Cinecittà dopo cinque mesi di convivenza con gli inquilini della sesta edizione, dopo un'esperienza nella quale è stata protagonista di accese discussioni e importanti amicizia, come quella con Soleil Sorge e Giucas Casella. Così come capitato in passato, ex concorrenti del programma di Alfonso Signorini abili nel canto potrebbero accettare di partecipare a Tale e Quale Show: la soprano, stando a quanto si legge sulla copertina di Vero Tv, potrebbe essere una delle protagoniste della nuova edizione.

Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show

Dopo il GF VIP, Katia Ricciarelli sarebbe pronta ad abbracciare una nuova avventura questa volta in altre vesti, a Tale e Quale Show. Vero Tv fa sapere che la soprano potrebbe essere nel cast della prossima edizione del programma di Carlo Conti nel quale dovrà esibirsi imitando i cantanti che le saranno assegnati. Lo show che dovrebbe tornare nel prossimo autunno è solito veder negli ultimi anni ex volti della casa del Grande Fratello VIP quali Pago, Francesco Monte, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando: alla lista potrebbe aggiungersi ora anche Katia Ricciarelli che prima di essere un noto personaggio televisivo è una delle voci liriche più famose d'Italia.

Katia Ricciarelli al GF VIP

Quando torna Tale e Quale Show

Non è ancora chiaro quando tornerà in onda con una nuova edizione uno dei programmi più amati dagli italiani, Tale e Quale Show. Sconosciuto anche il prossimo cast, l'indiscrezione che riguarda Katia Ricciarelli al momento sarebbe l'unica. Con ogni probabilità potrebbe tornare il prossimo autunno, intorno settembre, come ogni anno, ma per ora il padrone di casa Carlo Conti è occupato con The Band, il suo nuovo show in partenza venerdì 22 aprile su Rai Uno che lascia spazio a persone comuni con la passione per la musica. Sarà accompagnato in questa nuova avventura da Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini.