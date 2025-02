video suggerito

Juventus fuori dalla Champions, la reazione di Francesco Oppini: "Savona è un terzino o un ballerino di Amici?" La sconfitta dei bianconeri con il Psv è arrivata ieri sera e la reazione dell'opinionista e conduttore Francesco Oppini, grande tifoso della Juventus, è diventata virale: "Savona sei un terzino o un ballerino di Amici o uno di Uomini e Donne?".

È stata una settimana triste per il calcio italiano in Champions League. Milan, Atalanta e Juventus: tutte eliminate. La sconfitta dei bianconeri con il Psv è arrivata ieri sera e la reazione dell'opinionista e conduttore Francesco Oppini, grande tifoso della Juventus, è diventata virale. Su Netweek Calcio Show, in onda su Telecity, programma locale lombardo con la conduzione di Claudio Brachino, l'opinionista commenta le sgroppate di Ivan Perisic l'immortale, ex interista, che a 36 anni ancora diventa determinante in una partita di Champions. Poi, se la prende con Nicolò Savona, terzino della Juve: "Ma cosa sei un terzino o un ballerino di Amici o di Uomini e Donne?"

Che cosa ha fatto Francesco Oppini sui gol del Psv contro la Juventus

Francesco Oppini commenta la prestazione degli attaccanti della Juventus, non esattamente lucidi e in alcuni casi anche molto sfortunati, come sul palo di Dusan Vlahovic. Sulla prima rete di Ivan Perisic, ex interista, Oppini impazzisce: "Che gol ha fatto, ragazzi. Ma che giocata ha fatto questo qui a 36 anni, una parte crossata da una parte all'altra. Calcia fortissimo, come non fa Kolo Muani sulla parte opposta. Bisogna segnare! Che giocata! Ditemi ancora che i giocatori di livello non fanno la differenza. Questa squadra senza Perisic non avrebbe segnato né oggi né all'andata".

Sulla rete di Saibari, l'incredulità per un tocco di mano non ravvisato dalla terna e dal Var, il gol era regolare: "C'era un tocco di mano! Ha segnato Saibari, ma c'era un tocco di mano! Io ho visto un controllo di mano sulla giocata De Jong. Ancora Perisic, ancora lui". Ma è sul gol di Flamingo, arrivato al primo tempo supplementare, che Oppini dà il meglio di sé prendendosela con Savona: "Ma come si fa! L'abbiamo visto benissimo che era lì da solo. Non vi è bastato Savona su Dumfries? Savona, mani dietro la schiena, gli sta vicino, ma cosa sei un terzino o un ballerino di Amici o di Uomini e Donne?".