Justine Mattera in tv con la sorella dopo il trapianto di cuore: “Qui grazie alla donatrice, aveva 18 anni” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Justine Mattera è entrata in studio insieme alla sorella Jessica che, nonostante la giovane età, ha già dovuto affrontato un linfoma, un tumore al seno e un trapianto di cuore. “Temevo di perderla, è un miracolo sua qua”, ha raccontato la showgirl. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Justine Mattera è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme alla sorella Jessica che, nonostante la giovane età, ha già dovuto lottare contro un linfoma, un cancro al seno per poi sottoporsi, lo scorso anno, a un trapianto di cuore. “È stato un viaggio difficile, una vita difficile”, ha raccontato Jessica, “Da piccola ero molto forte, tenace, popolare a scuola. All'improvviso ho iniziato a non sentirmi bene, a non avere più le energie. Il cancro andava e veniva. Anche l'età dell'adolescenza è stata difficile”. “Io come stavo? Male. Ho sofferto tanto. Ero la figlia sana, sono stata un po' abbandonata. La nostra famiglia è stata sconvolta”, ha aggiunto Justine, ricordando gli anni vissuti negli Stati Uniti insieme alla sorella e ai loro genitori.

Le battaglie di Jessica per tornare a vivere

Dopo avere battuto un linfoma di Hodgkin, Jessica ha scoperto a 28 anni di essersi ammalata di cancro al seno: “Mi hanno diagnosticato il tumore quando ero davvero molto piccola e, all'epoca, il cancro era molto stigmatizzato come argomento e, quindi, è stato davvero complicato affrontare tutto anche durante l'adolescenza, poi, il tumore a 28 anni e l'asportazione del seno. In quel periodo, mi sentivo diversa da tutti e anche il mio ex compagno mi prendeva in giro con dei nomignoli a causa delle cicatrici… Non è stato un periodo bello, per niente”. Superato il cancro, Jessica ha avuto un infarto. Proprio in quel periodo, la sorella Justine ha temuto di perderla: “È stato un evento tremendo. Io la chiamavo ad alta voce, ‘non mi lasciare', dammi un'altra chance”. Tra le due sorelle, infatti, il rapporto non è sempre stato facile: “Io e Justine non abbiamo sempre avuto un rapporto sereno perché abbiamo avuto due vite diverse, lei la pensava in un modo e io in un altro a causa di ciò che avevo vissuto. Ci siamo riavvicinate con il tempo”.

Il trapianto di cuore grazie a una donatrice giovanissima, aveva 18 anni

Dopo l’infarto dello scorso anno, Jessica è tornata a vivere grazie al cuore di una giovanissima donatrice, scomparsa a soli 18 anni. “L'intervento al cuore è stata una grande battaglia perché ho dovuto imparare a fare tutto di nuovo e i medici mi hanno molto aiutata. Ora, sto bene e sono contenta”, ha raccontato la donna, per poi rivolgere l’ultimo pensiero alla giovane che le ha salvato la vita, “Vivrò anche per lei, aveva 18 anni. Mi ha donato il suo cuore, la ringrazierò per sempre”.