Joey e Rina arrivano a Tu Si Que Vales e ballano con i giudici: “Questo era il nostro sogno” A Tu Si Que Vales questa sera anche Joey e Rina, i ballerini e coreografi diventati famosi sui social network ballando sulle note delle hit di Annalisa. Dopo l’esibizione, hanno convinto i giudici a ballare con loro: “Questo era il nostro sogno”.

A cura di Gaia Martino

Joey e Rina sono stati tra i protagonisti della puntata di questa sera, sabato 7 ottobre, di Tu Si Que Vales. I ballerini e coreografi di San Gregorio di Catania, diventati famosi sui social network ballando sulle note delle canzoni di Annalisa, si sono esibiti questa sera nel talent show di Canale5. Dopo la performance, hanno convinto i giudici a ballare con loro.

L'esibizione di Joey e Rina a TSQV

"Vedere i bambini nelle piazze fare le nostre coreografie non ha prezzo" ha raccontato il coreografo prima di esibirsi con la moglie e un gruppo di ballerini composto da persone di ogni età sulle note di Bellissima, Mon amour e Disco Paradise. "Abbiamo ballato anche con la mamma di Sabrina Ferilli, bravissima" hanno raccontato dopo la performance. "Nali è venuta a ballare con noi, ance Stash, Elettra Lamborghini, J-Ax. Stare qui è un'emozione" ha detto lui prima di rivelare che sognava di poter incontrare Rudy Zerbi: "Per noi vedervi dal vivo è un sogno, ho perseguitato Rudy Zerbi. Eravamo a L'Aquila insieme, ti ho perseguitato ma non sono riuscito a raggiungerti". Il giudice in questione ha così commentato: "Avete il grande merito di aver fatto ballare mezza Italia in modo semplice e divertente".

Joey e Rina: "Vorremmo ballare anche con voi giudici"

"Il nostro sogno era stare qui, ma ne abbiamo un altro. Vorremmo ballare con voi" ha poi aggiunto Rina prima di accogliere sul palco i giudici. I ballerini e coreografi hanno così insegnato i passi di danza da eseguire, sulle note degli stessi brani, a Maria de Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Dopo la divertente performance, hanno conquistato l'84 % dei sì della giuria popolare. Prima di lasciare lo studio, Joey Di Stefano ha abbracciato Gerry Scotti, poi si è commosso: "Per lui era davvero importante venire qui", le parole della moglie.