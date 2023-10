Fabio Piacentini canta a Tu si que vales, la dedica a sua figlia: “La amo, ma non è un bel momento” A Tu Si Que Vales l’esibizione del poliziotto Fabio Piacentini conquista il pubblico e la giuria, non solo per il talento ma per la sincerità con cui ha raccontato della sua separazione e dell’amore per sua figlia.

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano le emozioni e le storie a Tu Si Que Vales, nella puntata di sabato 7 ottobre, infatti, si presenta davanti ai giudici il poliziotto Fabio Piacentini che si esibisce cantando. Il concorrente spiega che per lui il canto è sempre stato un porto sicuro e dopo una volta conclusa l'esibizione, la dedica a sua figlia, con la quale sta attraversando un momento piuttosto burrascoso.

L'esibizione con Perdere l'amore

Il canto per Fabio Piacentini è stato una valvola di sfogo nei momenti di difficoltà, il supporto in quelli di sconforto, il bacino da cui attingere la forza necessaria quando ha dovuto affrontare problemi di carattere fisico che per un periodo l'hanno fortemente abbattuto. Un'introduzione toccante che apre ad un'interpretazione del brano Perdere l'amore che lascia giuria e pubblico senza parole. Il concorrente, una volta conclusa la canzone dice: "La dedico a mia figlia, so che non stiamo passando un bel momento, ma vorrei dedicargliela lo stesso".

Fabio Piacentini parla dell'amore per sua figlia

Maria De Filippi, quindi, interviene. Dopo aver fatto i complimenti a Piacentini per la sua interpretazione gli chiede: "Come mai non è un bel momento? Ti stai separando?", ricevendo una risposta affermativa. La conduttrice continua: "E tu vuoi cercare di recuperare questo rapporto?", il poliziotto risponde:

Maria io me lo auguro, perché è la mia vita, prendi un pezzo e lo togli. Sono sempre stato un padre presente, finché eravamo vicini fisicamente c’era questo legame. Adesso questa rabbia si è trasformata in distacco, spero che tutto si possa aggiustare.

La conversazione continua con Maria De Filippi che cerca di fargli comprendere come questo momento possa essere passeggero: "Considera che lei sta soffrendo e che ha 12 anni". A questo punto interviene anche Gerry Scotti, particolarmente toccato dalla commozione di Piacentini: