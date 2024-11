video suggerito

Jimmy Kimmel in lacrime dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali USA: "Hanno eletto un criminale" Nel monologo d'apertura del suo show, Jimmy Kimmel ha commentato la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane. Il discorso in lacrime nella puntata di Jimmy Kimmel Live del 6 novembre: "È stata una notte terribile per le donne, i bambini e per gli immigrati che mandano avanti il paese. Potevano scegliere tra un pubblico ministero e un criminale. Hanno scelto il criminale".

A cura di Sara Leombruno

A poche ore dall'ufficialità della vittoria di Donald Trump su Kamala Harris alle presidenziali americane, Jimmy Kimmel è andato in onda col suo show Jimmy Kimmel Live. Nel monologo d'apertura, il conduttore ha commentato con un approccio tagliente il risultato delle elezioni: “È stata una notte terribile per le donne, per i bambini, per le centinaia di migliaia di immigrati che lavorano duro e che fanno andare avanti questo paese, per l’assistenza sanitaria, per il nostro clima, per la scienza, per il giornalismo, per la giustizia e per la libertà di parola", ha esordito. Secondo Kimmel, più della metà del paese avrebbe fatto una scelta sbagliata: "Potevano scegliere tra un pubblico ministero e un criminale e hanno scelto il criminale come Presidente degli Stati Uniti".

Le lacrime di Jimmy Kimmel nel monologo su Donald Trump

"È stata una notte terribile per i poveri, per la classe media, per gli anziani che fanno affidamento sulla previdenza sociale, per i nostri alleati in Ucraina, per la NATO, la democrazia e la decenza. Ed è stata una notte terribile per tutti coloro che hanno votato contro di lui. E, indovinate un po'? È stata una brutta serata anche per tutti quelli che hanno votato per lui. Semplicemente non se ne rendono ancora conto", ha continuato il conduttore nell'apertura del suo monologo. Durante il discorso, ha anche lanciato una frecciata a Trump, che aveva detto che queste elezioni sarebbero state truccate: “L’ultima volta ha detto che i democratici avessero imbrogliato, questa volta hanno scelto di non farlo, immagino?”. E ancora: "Donald Trump è come l'Imperatore di "Star Wars, è vecchio e malvagio e continua a tornare senza alcuna spiegazione ragionevole".

Durante la campagna elettorale, Kimmel era stato molto esplicito nel suo sostegno a Kamala Harris, invitando gli spettatori a non votare per Trump, mandando più in onda dei discorsi speciali per l'occasione. Il comico ha comunque apprezzato la donna per aver ammesso con garbo la sua sconfitta, un atteggiamento che Trump si era rifiutato di adottare nel 2020: "In America ci sono le elezioni e contano i voti e, se un democratico perde, si congratula con il vincitore".

Jimmy Kimmel: "Sono sulla lista dei nemici di Donald Trump"

Kimmel ha poi concluso il discorso con una richiesta al nuovo presidente: “Spero che mi permetta di condividere una cella di prigione con Taylor Swift. Sono davvero bravo a creare braccialetti e penso che andremmo molto d'accordo. Vedremo quanto sarà divertente tra sei mesi, quando inizierà la grande raccolta dei conduttori del talk show", ha scherzato. All'apertura dell'episodio, Kimmel ha anche realizzato uno sketch ironico in cui fa le valigie per lasciare l'America, quando il suo assistente Guillermo passa e gli chiede cosa stia facendo: “Non posso restare per altri quattro anni così. Chissà cosa farà?. Lo hai sentito. Ha detto che ha una lista di nemici. Pensi che non sia su quella lista?".

“Jimmy, calmati. Ti comporti come uno stupido bambino. Quando il gioco si fa duro, cosa fanno i duri? Jimmy, abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per superare tutto questo. Hai una voce molto importante”, ha detto Guillermo. Decisa la risposta del conduttore: “Sai cosa? Ho bisogno di restare qui. Abbiamo una questione da risolvere".