video suggerito

Gaffe da Enrico Mentana, in onda chat e numero di Aldo Cazzullo: “Arriva Trump, con la Casellati nera ci saremmo annoiati” Nel corso della Maratona Mentana dedicata alle Elezioni USA il clamoroso errore della regia che ha mandato in onda una chat intercorsa tra Enrico Mentana e Aldo Cazzullo. Il giornalista e scrittore sulla vittoria di Donald Trump: “Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la Casellati nera ci saremmo annoiati”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Enrico Mentana ha raccontato su La7 la lunga notte delle elezioni USA con una delle sue maratone. Donald Trump è il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. La diretta è stata caratterizzata da un imprevisto che in poche ore è diventato virale. Per sbaglio, infatti, la regia ha mandato in onda una chat intercorsa tra Enrico Mentana e Aldo Cazzullo, rivelando non solo i contenuti ma anche il numero di telefono del giornalista e scrittore.

Alla Maratona Mentana l'errore della regia, in diretta il numero di Cazzullo

Durante la maratona di Enrico Mentana, clamoroso errore della regia. Il giornalista era in collegamento con Aldo Cazzullo per raccontare l'esito delle elezioni americane. Sullo schermo, intanto, è apparso lo screenshot di una chat tra Enrico Mentana e il collega. È probabile che l'intento fosse quello di inquadrare la foto che ritraeva Cazzullo nella sede in cui si attendeva l'arrivo di Donald Trump, che lo scrittore aveva inviato a Mentana. Ma in onda è finita l'intera conversazione intercorsa tra i due oltre al numero di telefono di Cazzullo.

Aldo Cazzullo e quella frase sulla "Casellati nera"

Nella chat che per errore è finita in diretta, Aldo Cazzullo informava Enrico Mentana: "Trump sta per arrivare". Poi, il commento sulla vittoria di Donald Trump e il paragone tra Kamala Harris e Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali: "Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la Casellati nera ci saremmo annoiati". Enrico Mentana non ha replicato all'osservazione del giornalista, ma si è limitato a chiedergli se se la sentisse di intervenire in collegamento nella sua trasmissione: "Aldo, ma se facciamo un collegamento telefonico?". Il giornalista si è detto disponibile: "Proviamo". E proprio mentre andava in onda l'intervento di Cazzullo alla Maratona Mentana, è stata trasmessa anche la chat.