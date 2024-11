Dove seguire le elezioni USA 2024 in diretta tv su Rai, Mediaset, Sky e La7: orari e canali il 5 e 6 novembre

video suggerito

Oggi, martedì 5 novembre, si vota negli USA per l'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti. Ecco su quali canali e a che ora è possibile seguire in diretta tv i risultati della sfida tra Kamala Harris e Donald Trump.

Oggi, martedì 5 novembre, si vota negli USA per l'elezione del prossimo presidente degli Stati Uniti. È possibile seguire in diretta tv i risultati della sfida tra Kamala Harris e Donald Trump anche in Italia, tramite programmi e maratone tv dedicate sulle reti Rai, Mediaset, Sky e La7 . Il giorno del voto è fissato per il 5 novembre ma, a causa del fuso orario italiano e tra tutti gli Stati USA, gli esiti sono attesi per mercoledì 6 novembre.

Elezioni USA in diretta su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24

Nella notte italiana tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre gli Stati Uniti voteranno per il quarantasettesimo presidente americano. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 ospiteranno una maratona televisiva che inizierà alle 23:40 su Rai 1 (con un'edizione speciale di Porta a porta in collaborazione con il Tg1 che terminerà alle 6:30). La programmazione proseguirà con uno Speciale Tg1 fino alle 9:50. A seguire, Rai 2 con uno Speciale Tg2 dalle 10 alle 12 e uno speciale Tg1 dalle 14 alle 15. Rai 3 darà spazio a tre edizioni speciali del Tg3: la prima da mezzanotte del 5 novembre fino alle 7:00 di mercoledì 6 novembre, la seconda dalle 12:25 alle 12:55 e la terza dalle 14:50 alle 16:30. Su RaiNews24 la copertura sarà continuativa dalla mezzanotte di martedì 5 novembre.

Dove seguire le presidenziali USA in diretta sulle reti Mediaset

Sulle reti Mediaset sarà possibile seguire le elezioni su Rete 4 con il programma È sempre Cartabianca a partire dalle 21:30 fino alle 6:00 del giorno seguente. Mercoledì 6 novembre, invece, dalle ore 6 alle ore 8 lo Speciale Tg5 Usa 2024 – La scelta americana, condotto da Cesara Buonamici. Su Rete 4 nel pomeriggio di mercoledì 6 novembre lo Speciale Quarta Repubblica – Il Presidente, condotto da Nicola Porro dalle 14 alle 19 e Fuori dal coro in prime time.

La Maratona Mentana in diretta su La7 con lo speciale "La Notte Americana"

La maratona Mentana di Enrico Mentana torna il 5 e il 6 novembre. Lo speciale La Notte Americana sarà interamente dedicato alla sfida tra Kamala Harris e Donald Trump. Alle 23:50 Enrico Mentana si collegherà all'interno di diMartedì di Giovanni Floris per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall'Indiana e dal Kentucky. Poi, dalle 00:25 alle 9:40 si terrà la diretta con aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra i candidati e sui risultati nei vari Stati.

Elezioni USA in diretta su Sky Tg24

Anche su Sky Tg24 verrà trasmessa la maratone delle elezioni, intitolata America 2024 – Harris vs Trump, dalle 23.00 del 5 novembre fino alle 19.50 del 6 novembre.