Jill Cooper ha violato il regolamento del GF, Letizia: “Ha detto che i fan di Bea l’avrebbero votata” Jill Cooper avrebbe violato il regolamento del Grande Fratello. La gieffina, infatti, secondo quanto raccontato da Letizia Petris, avrebbe rivelato alcune informazioni relative alle dinamiche del gioco, emerse quando lei era ancora fuori dalla casa di Cinecittà.

A cura di Ilaria Costabile

Una volta entrati nella casa del Grande Fratello, i concorrenti sanno di dover sottostare ad un regolamento che devono stare bene attenti a non violare, pena la possibile eliminazione dal reality. Una delle regole più stringenti è quella che riguarda la rivelazione di elementi relativi alle dinamiche di gioco, provenienti da fuori la dimora di Cinecittà, quindi tutto ciò che ha a che vedere con preferenze, voti, fan e pare proprio che Jill Cooper abbia fatto una cosa del genere.

Le rivelazioni di Jill Cooper

A rivelarlo è Letizia Petris che parlando con Anita ha raccontato come Jill Cooper, durante una conversazione, le abbia detto di essere stata presa di mira dai fan di Beatrice Luzzi, il tutto è avvenuto dopo che lei ha lasciato un commento di approvazione sotto un post in cui Justine Mattera parlava dell'attrice. La gieffina, quindi, ha raccontato che la regina del fitness fosse a conoscenza di alcuni movimenti all'esterno della casa e, non curante del regolamento, le ha rivelato cosa sta succedendo tra le varie fanbase:

Sapete cosa mi ha raccontato lei? Prima che lei entrasse l’hanno bombardata di messaggi dicendo che l’avrebbero disintegrata, i fan di Bea. Le scrivevano che l’avrebbero televotata per farla uscire ogni volta che era in nomination. Questo perché ha fatto quel commento sul fatto di Jane Alexander sotto a quel post.

Jill Cooper contro Beatrice Luzzi

Intanto, tra Beatrice Luzzi e Jill Cooper non sembra esserci particolare feeling. L'ultima arrivata nella Casa, infatti, ha redarguito l'attrice per il suo comportamento giudicante nei confronti di tutti e infatti nel corso dell'ultima puntata del reality le ha detto: "Sono venuta qui super partes, non parteggiavo per nessuno. Le parole hanno un peso. Io sento quello che dici contro Giselda. Tu puoi dire le parole che vuoi e loro devono accettarle?". Finita la diretta, Cooper si è fermata a parlare con gli altri inquilini dicendo: