Jeremias Rodriguez offeso dal comportamento di Nicolas Vaporidis all’Isola: “Mi sta sul ca**o” Tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi scoppia la prima scintilla, l’argentino ha spiegato a Estefania cosa è successo tra loro prima che iniziasse il programma.

A cura di Gaia Martino

In Honduras sono partiti già i primi dissapori, i primi battibecchi. All'Isola dei Famosi oltre alla coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila che sta per ‘scoppiare', anche Jeremias Rodriguez sembra non provare una simpatia per un naufrago, Nicolas Vaporidis. Già in puntata non aveva nascosto il suo dispiacere nei confronti dell'attore che, al momento dei saluti iniziali, si era presentato solo con suo padre Gustavo. Aveva così deciso di nominarlo ma essendo immune, si era salvato. E così Jeremias nelle ultime ore ha spiegato a Estefania, la naufraga che fa coppia proprio con Vaporidis, i dettagli di quanto sarebbe accaduto tra loro.

La nomination in puntata

Nella puntata di lunedì 21 marzo tutti i telespettatori hanno notato l'accusa di Jeremias contro Nicolas Vaporidis. L'argentino aveva deciso di nominare l'attore perché al momento delle presentazioni, prima che iniziasse il programma, non era stato ricambiato il suo saluto. Vaporidis immune non è finito al televoto, ma il dissapore con il fratello di Belen e Cecilia non è sparito. "L'unica persona che entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c'è altro. La scelta l'ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no" aveva detto Jeremias a Ilary Blasi, per motivare la sua decisione. Con Estefania ieri ha continuato ad attaccare l'attore, sottolineando ‘la sua mancanza di educazione‘.

Cosa è successo tra Jeremias e Nicolas prima del programma

Il comportamento Nicolas Vaporidis ha fatto innervosire Jeremias Rodriguez il quale una volta finita la puntata ha rincarato la dose, sbottando e mandandolo a quel paese. Per spiegare le sue ragioni a Estefania che fa coppia con l'attore, ha raccontato anche cosa è successo nel dettaglio: