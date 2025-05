video suggerito

Jacopo Sol ai finalisti durante l’ultima puntata di Amici: “Troveremo tutti la strada che ci rende felici” Durante la finale di Amici 24, Jacopo Sol ha aggiornato il suo profilo Instagram per salutare e ringraziare il programma che gli ha permesso di realizzare il suo sogno. Poi le parole per i suoi compagni di avventura: “Siete tutti dei talenti e sono sicuro che troveremo tutti la strada che ci rende felici”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jacopo Sol ha aggiunto una Instagram story durante la finale di Amici in diretta su Canale5 questa sera di domenica 18 maggio 2025. Il cantante è stato eliminato durante la settima puntata del Serale del talent show: ha dovuto abbandonare la scuola insieme alla ballerina Chiara ma la "sconfitta" non ha frenato la sua voglia di continuare a inseguire il suo sogno e il successo. Su Instagram ha ringraziato il programma per le "emozioni incredibili" che gli ha permesso di vivere. Poi le parole per i suoi compagni di avventura con i quali ha condiviso l'esperienza nel talent show: "Siete tutti dei talenti e sono sicuro che troveremo tutti la strada che ci rende felici".

Il messaggio di Jacopo Sol durante la finale di Amici

"Oggi si chiude un cerchio per tutti i ragazzi con cui ho vissuto più di metà di quest'anno. Grazie Amici perché mi hai fatto vivere delle emozioni incredibili, sono immensamente grato di tutto ciò che ho avuto la possibilità di vivere in quella casetta". Così comincia il lungo messaggio che Jacopo Sol ha scritto in una IG story durante la finale di Amici. Il cantante ha così continuato: "Ma ancora più grato della consapevolezza e la sicurezza di quello che sono, che mi ha dato per vivere con entusiasmo quello che mi aspetta adesso". A pochi minuti dalla finalissima tra TrigNo e Daniele, Jacopo Sol ha concluso: "Buona fortuna a tutte le persone che hanno partecipato, siete tutti dei talenti e sono sicuro che troveremo tutti la strada che ci rende felici, ma soprattutto soddisfatti di quello che facciamo ogni giorno. Vivete il sogno".

In finalissima TrigNO e Daniele: cosa succede durante la finale di Amici

Jacopo Sol ha pubblicato la story su Instagram mentre nello studio di Amici, in diretta su Canale5, è in corso la sfida tra TrigNO e Daniele. Eliminati gli altri finalisti, Francesco, Antonia e Alessia, il ballerino e il cantante sono rimasti in gara, a un passo dal podio.