Ivana Spagna e il desiderio per i suoi 70 anni: “Vorrei un fidanzato veterinario che curi i mie gatti” Ivana Spagna, che il 16 dicembre compie 70 anni, ha espresso un desiderio particolare: trovare un fidanzato veterinario. La cantante, infatti, non ha mai nascosto che, oltre a cercare l’amore, vorrebbe anche un aiuto per prendersi cura dei suoi amati gatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ivana Spagna, ospite a La Volta Buona in onda su Rai 1 lunedì 16 dicembre, ha festeggiato i suoi 70 anni insieme a Caterina Balivo. Prima di spegnere le candeline, ha espresso un desiderio: fidanzarsi con un veterinario. Anche negli studi di Domenica In aveva avanzato la stessa richiesta: "Signore, visto che a Natale succedono i miracoli, non è che mi faresti trovare un veterinario?"

Ivana Spagna: "Vorrei un fidanzato veterinario, potrei innamorarmi di lui"

Ospite a La Volta Buona, Ivana Spagna ha festeggiato i suoi 70 anni. "Vorrei un amico, uno che sia un po' più che amico, che faccia il veterinario" ha confessato la cantante. Il desiderio ha lasciato sbigottita la conduttrice, che ha chiesto: "Vuoi un fidanzato veterinario?" "Sì, che mi curi i gatti" ha insistito la festeggiata. Caterina Balivo, a quel punto, ha avanzato l'ipotesi che il motivo della richiesta fosse il voler curare i propri gatti gratuitamente. "Sì, ma vorrei anche che ci fosse una storia, andare fuori a cena… anche io gli cucinerei – si è affrettata a spiegare Spagna – Io lo saprei amare, basta che sia buono e che ami veramente gli animali. Potrei veramente innamorarmi follemente, ma lui dovrebbe guardare i miei gatti".

Ivana Spagna parla dei suoi gatti a Mara Venier

"Veterinario cercasi". Questo l'appello lanciato da Mara Venier per Ivana Spagna nell'ultima puntata di Domenica In. "Io vivo ancora con i miei gatti – aveva spiegato – Ogni sera controllo se stanno bene". Poco dopo aveva aggiunto: "Signore dato che è Natale, ma non è che mi fai trovare un veterinario un po' più che amico? Mi darebbe un aiuto pazzesco. Ogni settimana vado due-tre volte dal veterinario". La conduttrice aveva chiesto quali caratteristiche avrebbe dovuto avere: "Anche più giovane va bene, ma deve amare gli animali. E deve anche abitare vicino a me, non lo voglio troppo lontano", ha risposto Ivana.