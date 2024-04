video suggerito

Iva Zanicchi: "La critica musicale mi ha sempre trattata male. Forse quest'estate non farò concerti" Iva Zanicchi, ospite a Verissimo, ripercorre alcuni momenti della sua carriera e racconta quali sono i suoi progetti futuri.

Ospite nella puntata di Verissimo di domenica 21 aprile, Iva Zanicchi ripercorre con Silvia Toffanin la sua carriera. La cantate confessa che al momento preferirebbe concentrarsi sulla televisione invece che sulla musica: "Voglio rallentare".

"Non rinnego niente"

Iva Zanicchi, per anni conduttrice di Ok, il prezzo è giusto!, racconta a Silvia Toffanin l'esperienza in television: "Silvio Berlusconi mi disse di fare il programma per un anno, così da tornare subito a fare musica, ne sono passati dodici". Per Zanicchi la sua vera vocazione è quella della musica: "Ho fatto tutto nella vita ma mi sento soprattutto una cantante. Ho fatto cose brutte e belle, non rinnego niente".

"Ho deciso di rallentare"

La cantante spiega di voler passare più tempo possibile in casa, accanto a suo marito Fausto Pinna e alla sua famiglia. "Ho trascurato mia figlia quando era piccola, ora voglio fare televisione per avere più tempo" chiarisce Zanicchi. Nonostante il suo impresario insista, per Iva è il momento di rallentare e di mettere in standby tutto ciò che non abbia a che fare con la televisione: "Forse quest'estate non farò concerti". La cantante ricorda i tanti incontri con artisti e persone del mondo dello spettacolo, da Pablo Picasso a Frank Sinatra:

Il mio impresario aveva organizzato un incontro con Frank Sinatra grazie a sua madre, Sinatra non sapeva dire di no a sua madre. Eravamo a una cena con altre 500 persone e io gli avevo mandato un biglietto, lui mi chiese di incontrarci il giorno dopo in hotel. Mio marito me lo impedì, ci andò una mia amica al mio posto

Iva Zanicchi rivela come la critica musicale non sia mai stata gentile con lei e che uno dei pochi a complimentarsi fu Renzo Arbore. Tra i complimenti che ricorda, però, anche quello di un giornalista spagnolo che la definì: "L'Anna Magnani della canzone italiana".