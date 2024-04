“A Testa Alta” con Rosa Perrotta e Mario Mosca, il programma di Real Time su donne e cambiamento

video suggerito

"È un format creato per valorizzare il cambiamento che nasce dalla testa, una trasformazione che non ha a che fare solo con la bellezza" dice così lo showrunner di A testa alta, programma in arrivo su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). A condurre la trasmissione, l'ex tronista e influencer Rosa Perrotta e il parrucchiere Mario Mosca.

"Racconteremo storie bellissime"

L'obiettivo del nuovo programma A Testa Alta è quello di raccontare storie di donne che hanno scelto di intraprendere un percorso di cambiamento, una duplice trasformazione sia nell'esteriorità che nell'interiorità. Outfit e acconciature, pensate per ogni personalità, diventano veicolo di una rivoluzione psicologica ed estetica. Le donne protagoniste della trasmissione seguiranno i consigli di Rosa Perrotta, ex tronista e influencer, e dell'hairstylist Mario Mosca.

Mario Mosca e l'incontro con il sindaco di Caserta: "Il mio ruolo è di essere un traduttore di bellezza"

Chiunque, prima o poi, si sarà imbattuto nella frase-tormentone che gira sui social: "Quando una donna decide di cambiare, inizia dai capelli". Citazione che nasconde un fondo di verità, modificare il proprio "hair look" ha spesso a che vedere con simbolismi più profondi, dal significato di chiudere con il proprio passato al mettere da parte vecchi rancori. Ne è convinto il parrucchiere Mario Mosca che – ricevuto insieme a Rosa Perrotta dal Sindaco di Caserta Carlo Marino e dal consigliere comunale Francesco Guida – ha dichiarato: "Il mio ruolo è quello di essere un traduttore di bellezza per dare ad ogni donna più forza, più grinta e più carattere". Per il momento non si conoscono ancora i nomi delle protagoniste, ma dal programma assicurano: "Vi racconteremo storie bellissime". L'autrice di A Testa Alta, rivela: "In questi giorni mi stanno mandando selfie del loro nuovo look, sono felicissime. Gli spettatori vedranno le trasformazioni alla fine della puntata. Sono soddisfazioni".

